Icon

دوي 4 انفجارات في بندر عباس Icon واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية Icon فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة Icon فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا Icon مسام ينزع 1,293 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon تركي المالكي: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية Icon تمكين المرأة في السعودية.. 44% في المناصب القيادية و32% في الأمن السيبراني Icon أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم المخالفة في الفيصلية Icon ضبط مواطن رعى 60 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد المناطق الزراعية الواقعة شمال محافظة جدة تحولًا لافتًا في هويتها الاقتصادية والسياحية، حيث بادر العديد من ملاك المزارع التقليدية إلى تحويل مساحاتهم الخضراء إلى منتجعات سياحية ونزل ريفية جاذبة.
ويأتي هذا التحول تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل ودعم السياحة الداخلية، وتلبيةً للطلب المتزايد من سكان وزوار عروس البحر الأحمر على الوجهات الطبيعية والهادئة بعيدًا عن صخب المدينة.
وعلى مدى عقود عُرفت منطقة شمال جدة بمزارعها التي تغذي السوق المحلية بالخضراوات والفواكه والتمور واليوم، يعيد المستثمرون رسم خريطة هذه الأراضي عبر دمج النشاط الزراعي بالنشاط الترفيهي.
ولم تعد المزرعة مجرد مكان للإنتاج، بل تحولت إلى منتجعات متكاملة تضم فللًا ريفية، ومسابح خاصة، ومساحات خضراء مهيأة للجلوس، ومناطق ألعاب للأطفال، مع الحفاظ على الهوية الزراعية للمكان من خلال الإبقاء على أشجار النخيل والحمضيات التي تمنح الزائر تجربة العيش في أحضان الطبيعة.
ولا يقتصر أثر هذا التحول على الجانب الترفيهي فحسب، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي في مجالات الضيافة، وإدارة الفعاليات، والإرشاد السياحي الريفي، ويسهم في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الغطاء النباتي شمال جدة، وتحويل المساحات المهملة إلى رئات خضراء تخدم الإصحاح البيئي للمنطقة.
ومع استمرار نمو هذا القطاع الواعد، تُثبت مزارع شمال جدة أن الاستثمار في الطبيعة هو خيار المستقبل، لتتحول من مجرد حقول للإنتاج إلى وجهات سياحية رائدة تنافس المنتجعات الشاطئية التقليدية، وتكتب فصلًا جديدًا من فصول السياحة المستدامة في المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد