نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنّب أجواء الأردن مؤقتًا القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة.
أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسئول إسرائيلي كبير، أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال الضاري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: “نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية”.
وأضاف: “تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد”.
وقال: “مستعدون للعودة الفورية إلى القتال وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا”