Icon

نزاهة تباشر 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 17 مليون ريال Icon مصرع 10 أشخاص بحريق مروع في عاصمة البيرو Icon واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة Icon أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي Icon الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنّب أجواء الأردن مؤقتًا Icon القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان Icon سوريا تدين تصريحات مليشيا الحوثي تجاه المملكة Icon البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي Icon برعاية الملك سلمان.. المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته السادسة بمدينة الرياض Icon مانشستر سيتي يمدد عقد فيل فودين حتى عام 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤١ مساءً
واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة.

أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسئول إسرائيلي كبير، أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال الضاري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: “نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية”.

وأضاف: “تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد”.

وقال: “مستعدون للعودة الفورية إلى القتال وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني
العالم

لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران...

العالم
واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران
العالم

واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن...

العالم
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
أخبار رئيسية

السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني...

أخبار رئيسية
صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس في إيران
العالم

صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
آخر الاخبار

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات...

آخر الاخبار
الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية
آخر الاخبار

الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10...

آخر الاخبار
الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران
العالم

الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات...

العالم
الجيش الأمريكي يستهدف محيط جزيرة قشم في إيران بالصواريخ
العالم

الجيش الأمريكي يستهدف محيط جزيرة قشم في...

العالم