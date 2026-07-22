واشنطن تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة.

أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسئول إسرائيلي كبير، أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال الضاري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: “نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية”.

وأضاف: “تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد”.

وقال: “مستعدون للعودة الفورية إلى القتال وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا”