واشنطن: تغيير مسار 12 سفينة بعد استئناف الحصار على إيران ليبيا تدين تصريحات مليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المملكة الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية وتندد بعدوان إيران على دول عربية وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديد إيران “أوبر” توظف تقنيات الذكاء الصناعي وتسرح 10% من موظفي خدمة العملاء المرور: انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2% دراسة تحذر.. ضجيج التكدث المروري قد يزيد خطر باركنسون
أعلن الجيش الأميركي تغيير مسار 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، وذلك حسبما أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية “سنتكوم”، مساء الخميس.
وجاء في بيان نشرته “سنتكوم” على حسابها في منصة “إكس”: “منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران، قامت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية”.
وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت الحصار البحري على إيران في 14 يوليو الجاري بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز.
ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن في السابع من يوليو تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.
وبات مضيق هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، تصر على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه منع ثلاث ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.