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واشنطن: تغيير مسار 12 سفينة بعد استئناف الحصار على إيران

الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
واشنطن: تغيير مسار 12 سفينة بعد استئناف الحصار على إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الأميركي تغيير مسار 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، وذلك حسبما أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية “سنتكوم”، مساء الخميس.

وجاء في بيان نشرته “سنتكوم” على حسابها في منصة “إكس”: “منذ استئناف الحصار البحري ضد إيران، قامت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية”.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت الحصار البحري على إيران في 14 يوليو الجاري بسبب إغلاق طهران لمضيق هرمز.

ومع استئناف المواجهات بين طهران وواشنطن في السابع من يوليو تتصاعد المخاوف من عرقلة صادرات النفط بشكل كامل عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.

وبات مضيق هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، تصر على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه منع ثلاث ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. وترد الولايات المتحدة على حظر إيران حركة الملاحة في هذا الممر بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

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