وزارة الحج: اختيار شركات العمرة المرخصة يعزز جودة وموثوقية الخدمات

أكدت وزارة الحج والعمرة أن اختيار شركات العمرة المرخصة يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، مما ينعكس إيجابًا على جودة وتنظيم تجربة العمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه يمكن عبر موقع وزارة الحج والعمرة الاستعلام عن شركات ومؤسسات العمرة المرخصة، بالإضافة إلى التحقق من تراخيص الشركات بسهولة.