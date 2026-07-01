وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)

رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)، الذي عقد بمقر إمارة منطقة القصيم.

ونقل معاليه خلال الاجتماع للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.

وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الـ (34) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية.