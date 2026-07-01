Icon

أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة Icon مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان Icon أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور Icon وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61) Icon بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني Icon القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش Icon ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل Icon السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 Icon سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية Icon إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١١ مساءً
وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)، الذي عقد بمقر إمارة منطقة القصيم.

ونقل معاليه خلال الاجتماع للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.

وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الـ (34) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 15231 مخالفًا بينهم 22...

أخبار رئيسية
الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل...

أخبار رئيسية