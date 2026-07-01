أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61) بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض
رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم، اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)، الذي عقد بمقر إمارة منطقة القصيم.
ونقل معاليه خلال الاجتماع للمشاركين تحيّات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تُحقق هذه الاجتماعات الغاية المرجوة منها.
وجرى استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب السمو أمراء المناطق السنوي الـ (34) الذي سينعقد برئاسة سمو وزير الداخلية.