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ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا في قصر السلام بجدة

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٢ مساءً
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء كندا في قصر السلام بجدة
المواطن - واس

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استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، رئيس وزراء كندا، مارك كارني، حيث اقيم له مراسم استقبال رسمية.

 

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