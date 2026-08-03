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أمانة المدينة المنورة تُطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تُطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة دليل تصميم إنارة المدينة المنورة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري، وتعزيز الهوية العمرانية، والارتقاء بجودة البيئة الحضرية، من خلال وضع إطار تصميمي موحد يسهم في توجيه مشاريع الإنارة بما يحقق التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية والاستدامة.
ويهدف الدليل إلى توحيد معايير تصميم الإنارة في مختلف أنحاء المدينة، بما يعزز الهوية البصرية، ويحسن المشهد الليلي، ويرفع جودة التجربة البصرية للسكان والزوار، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من التلوث الضوئي، وتوفير بيئة حضرية أكثر أمانًا وراحة.
ويستهدف الدليل المطورين العقاريين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والمقاولين وشركات التنفيذ، إضافة إلى ملاك العقارات والمنشآت التجارية، باعتباره مرجعًا استرشاديًا يوضح الأسس التصميمية والمعايير الفنية للإنارة، بما يضمن تكاملها مع الطابع العمراني للمدينة المنورة، ويبرز عناصرها المعمارية بصورة متناسقة.
ويُسهم تطبيق الدليل في إبراز جمال العناصر المعمارية، وتحقيق مشهد ليلي يعكس هوية المدينة المنورة، والحد من التلوث الضوئي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويعزز تجربة السكان والزوار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن وتحسين المشهد الحضري، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: (https://amana-md.gov.sa/s/01/ev.pdf).

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