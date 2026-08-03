الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا

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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، إتاحة خدمة إصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، لتسهيل إجراءات تسجيل واقعة الوفاة للمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة “إكس” أن الخدمة تتيح للمستفيدين تسجيل واقعة الوفاة إلكترونيًا لأحد أفراد الأسرة أو الوالدين أو العمالة المنزلية، وذلك بعد التبليغ عن الوفاة إلكترونيًا من قبل المستشفى.
أما عن خطوات الوصول إلى الخدمة، فأشارت الأحوال المدنية إلى أن المستفيد يحتاج إلى اتباع الخطوات التالية: