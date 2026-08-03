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الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 55 كيلو حشيش 

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 55 كيلو حشيش 
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (55) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة فيفا، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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