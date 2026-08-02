السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(167,352) قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية.

ويشمل التسجيل منطقة الرياض في محافظة البجادية للأحياء التالية: (حي التسعين، جزء من حي العقيشية، جزء من حي صقرة، جزء من حي الزعيبة، جزء من حي القسيمة، جزء من حي صقرة الشمالي، حي الملك فيصل، جزء من حي البلد، جزء من حي التضامن، جزء من حي مشرفة، جزء من حي الذيابية، حي الصالحية، حي الشتينية، جزء من حي الرفيعة، جزء من حي البديعة، حي الرديفة، حي الملك فهد، جزء من حي برزان، حي المسلخ، حي الياسمين، حي الصناعية، جزء من حي فيضة الفوازين، جزء من حي المئوية، حي صحارى، حي العلوات، حي الأمير سلطان، حي الفيصلية، جزء من حي مركز الشرارة)، والأحياء التالية في محافظة الجمش: (مخطط رقم 242، مخطط رقم 24، مخطط رقم 18، جزء من مخطط رقم 232، مخطط رقم 32، مخطط رقم 30، مخطط رقم 214، مخطط رقم 62، مخطط رقم 120).

ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الأحمر: (حي آل هذال، مخطط رقم 814، حي آل سالم، حي آل قاران، حي آل هشام، حي الحنابجة، حي الحلة، حي آل دحيم، حي آل طهيف وآل هديب، حي آل راشد وآل شايع، حي آل وقيان، حي الحزم، حي المثالية، مخطط رقم 946، حي آل ظافر، حي آل غضاب، حي المرجع، حي الغويبة).

كما سيبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة البديع: (مخطط رقم 802، مخطط رقم 607، مخطط رقم 541، مخطط رقم 739، مخطط رقم 433، مخطط رقم 525)، والأحياء التالية في محافظة الحريق: (جزء من حي الفلاح، جزء من حي الهدية)، فيما يبدأ التسجيل في محافظة الحصاة بالأحياء التالية: (مخطط رقم 423، حي آل حمد، حي الهدة، حي المصبح، حي السلام، حي الأقرن، حي القدس، حي الأندلس، حي الياسمين، حي الحمراء، حي قعضبا، حي الأصفير، حي الورود، حي الزهور، حي آل فهد، حي البديعة، حي الروضة).

وفي محافظة الدوادمي يبدأ التسجيل بالأحياء التالية : (حي الواحة، حي الصناعية، حي الربوة، حي اليمامة، حي الديرة، حي الملك فهد، حي الرمل، حي القدس، حي الجامعة، حي الفردوس، حي القادسية، حي الريان، حي العليا، حي قرطبة، حي السنبلة، حي الخالدية، حي النزهة، حي مصدة، حي السلام، حي حطين، حي الدرع، حي الفيصلية، حي بدر، حي طيبة، حي الصحافة، حي مشرفة، حي النهضة، حي العزيزية، حي الروضة، حي الحرمين، حي الخليج)، والأحياء التالية في محافظة الحلوة: (حي المسميات 2، جزء من حي المسميات 1)، والأحياء التالية في محافظة نفي: (مخطط رقم 144، حي الشمالي، حي الخزان، حي الفيحاء، حي النهضة، حي العزيزية، حي الشهداء، حي الشفاء، حي السعادة، مخطط رقم 210).

ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة عفيف: (حي الروضة، حي الورود، حي الجزيرة، حي النخيل، حي الريان، حي الدانة، حي الشلال، حي الوسام، حي غرناطة، حي الفاخرية، حي الحزم، حي العمارية، حي إشبيلية، حي اليمامة، حي الصناعية الأولى، حي السليمانية، حي المنتزه، حي الضباب، حي النهضة، حي القادسية، حي الغدير، حي الربوة)، والأحياء التالية في محافظة ساجر: (حي الربوة، حي الأندلس، حي الخليج، جزء من حي النخيل، حي الورود، حي القادسية، حي الروابي، حي الصناعية، حي الرفيعة، حي النزهة، حي الياسمين، حي النهضة، حي المروج، حي الريان، حي السلام، حي الروضة، جزء من حي أم رغل، جزء من حي الحزم، جزء من حي أم سليم)، والأحياء التالية في محافظة السر: (جزء من مخطط الفيضة القديم، مخطط رقم 144، مخطط مبنى البلدية الجديد).

ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة حلبان: (مخطط رقم 4، حي النزهة، حي النخيل، حي الخرائق)، والأحياء التالية في محافظة حوطة بني تميم: (جزء من حي الياسمين، حي المحمدية، جزء من حي التضامن، حي نجد، جزء من حي الجزيرة، حي السعودية، حي الروابي، حي المنار، حي المصيف)، فيما يبدأ التسجيل بمحافظة المجمعة في: (حي الياسمين)، وعدد من القطع العقارية في المحافظات التالية التابعة لمنطقة الرياض: (محافظة الأفلاج، محافظة الجلة وتبراك، محافظة الرويضة، مدينة الرياض، محافظة الرين، محافظة القصب، محافظة القويعية، محافظة ثادق، محافظة حريملاء).

كما سيبدأ التسجيل في عددٍ من القطع العقارية بمنطقة تبوك (بلدة بئر ابن هرماس)، ومنطقة حائل (مدينة حائل)، وفي منطقة القصيم، يبدأ التسجيل بالأحياء التالية ببلدة العمار: (جزء من حي الريان، جزء من حي الأفق، جزء من حي النهضة)، وعدد من القطع العقارية في بلدة الظاهرية.

وفي المنطقة الشرقية يبدأ التسجيل بالأحياء التالية بقرية الصداوي: (حي مناخ، حي أم كداد)، وببلدة الرفيعة في: (حي الورود).

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

وجرى اختيار الأحياء وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (www.rer.sa)، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكَّد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري؛ وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة؛ ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها؛ بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتُحدَّد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.