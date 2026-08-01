القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، بمحافظة جدة، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت دوريات المجاهدين عبر حسابها على منصة “إكس”، إنه تم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.