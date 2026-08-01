القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة

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ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، بمحافظة جدة، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت دوريات المجاهدين عبر حسابها على منصة “إكس”، إنه تم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
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