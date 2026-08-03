المتاجر المحلية تستحوذ على 95.3% من مشتريات التسوق في السعودية

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أكد تقرير “إنترنت السعودية” في نسخته الخامسة الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اتساع اعتماد المستهلكين على القنوات الرقمية، إذ بلغت نسبة شراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت 76.9%، بواقع 85.6% لدى الإناث و70.2% لدى الذكور.
وبيّن التقرير أن المتاجر المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من عمليات الشراء بنسبة 95.3%، مقابل 55.4% لمواقع التسوق الدولية، وجاءت الملابس والأحذية في مقدمة السلع المشتراة عبر الإنترنت بنسبة 87.7%، تلتها مستحضرات التجميل بنسبة 46.2%، فالمواد الغذائية بنسبة 41.8%، ثم الكمبيوتر والهواتف الذكية بنسبة 36.9%، وخدمات السفر بنسبة 36.5%، فيما أظهرت على المستوى الجغرافي، تصدّر المنطقة الشرقية التسوّق عبر الإنترنت بنسبة 85.2%.
وفي مؤشرات الخدمات الرقمية، أوضح التقرير أن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية بلغت 96%، بواقع 96.2% لدى الذكور و95.6% لدى الإناث، وعلى المستوى المناطقي، تصدّرت منطقتا تبوك والقصيم استخدام هذه الخدمات بنسبة 98.6% لكلٍّ منهما، فيما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الأدنى بنسبة 92.4%.
أما الخدمات الإلكترونية البنكية، فقد بلغت نسبة استخدامها 85.9%، بواقع 86.2% لدى الإناث و85.7% لدى الذكور, وتصدّرت المنطقة الشرقية استخدام هذه الخدمات بنسبة 89.6%، في حين سجّلت منطقة نجران المرتبة الأدنى بنسبة 78.1%.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، إذ بلغ حجم سوق الاتصالات والتقنية 199 مليار ريال بنهاية عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8% خلال آخر خمس سنوات، ليرسّخ مكانته الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.