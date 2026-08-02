Icon

46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب Icon “الغذاء والدواء” تعتمد تسجيل مستحضر “فاوندايو” لعلاج السمنة وزيادة الوزن Icon المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026 Icon أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة Icon الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم Icon حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان Icon دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ Icon روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا Icon مفاجأة.. رجل يربح 45 مليار دولار في عامين ويفقدها خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٤ مساءً
المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 2 أغسطس 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر سبتمبر 2026م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.

كما نوهت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك بلس إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، وقد أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.

وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق
أخبار رئيسية

المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له...

أخبار رئيسية
المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والأردن
السعودية

المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الإيراني...

السعودية
صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي
السعودية

صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا...

السعودية
موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة
السعودية

موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة

السعودية
أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع
السوق

أسعار النفط تغلق عند أدنى مستوى في...

السوق
المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينتين في ميناء دمياط بمصر
السعودية

المملكة تدين وتستنكر الهجوم بطائرة مسيّرة على...

السعودية
النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات
السوق

النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد...

السوق
المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
السعودية

المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق...

السعودية