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انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٣ مساءً
انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور، المقام بجوار مركز النخلة جنوب مدينة بريدة، وسط إقبال من المزارعين والتجار والمستوردين، وبدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.

ويستمر الكرنفال حتى 14 أكتوبر المقبل، على مدى 75 يومًا، بوصفه موسمًا اقتصاديًا سنويًا يُعد من أكبر أسواق التمور في العالم، ومسجلًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، ويستقطب المشاركين والزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويجسد الكرنفال المكانة الرائدة لمنطقة القصيم في قطاع النخيل والتمور، إذ تضم نحو 11 مليون نخلة، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 578 ألف طن، فيما يحقق القطاع عوائد اقتصادية تُقدّر بـ3.2 مليارات ريال سنويًا، ويوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم الاستثمار ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتصاحب الكرنفال فعاليات ثقافية وسياحية وترفيهية، تعكس الموروث الزراعي والثقافي لمنطقة القصيم، وتثري تجربة الزوار.

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