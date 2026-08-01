انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول المالية لدى الجهات الرسمية القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة! الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا فيصل بن فرحان يبحث التطورات التي تشهدها المنطقة مع وزير خارجية الكويت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا
انطلقت اليوم فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور، المقام بجوار مركز النخلة جنوب مدينة بريدة، وسط إقبال من المزارعين والتجار والمستوردين، وبدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وتنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.
ويستمر الكرنفال حتى 14 أكتوبر المقبل، على مدى 75 يومًا، بوصفه موسمًا اقتصاديًا سنويًا يُعد من أكبر أسواق التمور في العالم، ومسجلًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، ويستقطب المشاركين والزوار من داخل المملكة وخارجها.
ويجسد الكرنفال المكانة الرائدة لمنطقة القصيم في قطاع النخيل والتمور، إذ تضم نحو 11 مليون نخلة، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 578 ألف طن، فيما يحقق القطاع عوائد اقتصادية تُقدّر بـ3.2 مليارات ريال سنويًا، ويوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم الاستثمار ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتصاحب الكرنفال فعاليات ثقافية وسياحية وترفيهية، تعكس الموروث الزراعي والثقافي لمنطقة القصيم، وتثري تجربة الزوار.