بعد رحيله عن MBC.. وليد الفراج ينضم لمجموعة قنوات روتانا

أعلنت شبكة قنوات روتانا انضمام الإعلامي الشهير وليد الفراج إلى قناة “روتانا خليجية” لتقديم برنامج رياضي جديد عبر شاشتها.

ويحمل البرنامج اسم “روتانا سبورت مع وليد”، وينطلق ابتداء من يوم 12 أغسطس الجاري، ليبث يوميا في تمام الحادية عشرة والنصف مساء.

وقالت القناة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة إكس: “مجموعة روتانا ميديا تعزز حضورها الرياضي بانضمام الإعلامي السعودي #وليد_الفراج، وإطلاق برنامج #روتانا_سبورت_مع_وليد ابتداءً من 12 أغسطس، يوميًا الساعة 11:30 مساءً على #روتانا_خليجية”.

وكان وليد الفراج قد أعلن رحيله عن مجموعة قنوات mbc بعد رحلة استمرت 14 عاما، قدم خلالها البرنامج الرياضي الشهير “أكشن مع وليد” عبر قناة mbc أكشن، مقدما الشكر لإدارة المحطة على رأسها رجل الأعمال وليد الإبراهيم.

وقال الفراج، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، رسالة وداع قال فيها: “أودع اليوم مجموعة MBC بعد 14 عاما من العمل مع منظومة إعلامية سعودية عريقة ومحترفه عبر قناة mbc أكشن. أشكر كل قيادات المجموعة الذين عملتُ تحت إشرافهم، وفي مقدمتهم الشيخ وليد البراهيم والأستاذ علي الحديثي، وكل مسؤول ساعدني ودعمني. أمامي مرحلة جديدة مقبلة.. دعواتكم”.