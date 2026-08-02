أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا مفاجأة.. رجل يربح 45 مليار دولار في عامين ويفقدها خلال أيام نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج نُزل الطائف الجبلية.. إقامة تستمد ملامحها من الأرض والمرتفعات الواجهة البحرية بالقنفذة تنسج مشهدًا حضريًا يعزز جودة الحياة ويثري السياحة البحرية الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة بـ47 مئوية وأبها الأدنى
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (128) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.