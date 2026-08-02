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حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (128) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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