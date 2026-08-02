زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

دراسة تظهر تزايد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي “كفاءة” يطلق استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي عن كفاءة الطاقة ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق” الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.