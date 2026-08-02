زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.