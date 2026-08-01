غداً بدء آخر مراحل القبول لخريجي الثانوية عبر منصة قبول

أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول” أنه سيتم، يوم غد الأحد، إغلاق مرحلة الفرص الإضافية لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية وكليات التدريب التقني والمهني للعام الجامعي الجديد والتي استمرت لمدة 12 يوماً، أكدت المنصة أن فرص توفر مقاعد جديدة للمتقدمين لا تزال قائمة بداية من يوم الإثنين 3 أغسطس حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري وذلك عبر آخر مراحل القبول لهذا العام والمتمثلة في مرحلة استمرارية الفرص المتبقية.

وأوضحت أن هذه المرحلة الأخيرة تتاح فيها فرص للطلبة الذين لم يحصلوا على قبول سابق، أو لديهم الرغبة بالحصول على فرصة أخرى في رغبة لم تكن مدرجة ضمن رغباتهم السابقة على أن يكون الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية مرة واحدة. وأشارت إلى أن حالات الاستفادة من استمرارية الفرص المتبقية تتمثل في القادم: عند تأكيد القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية، والرغبة في الحصول على فرصة قبول خارج قائمة الرغبات وفي حال عدم الحصول على قبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية وفي حال عدم تأكيد القبول أو إلغاء القبول في مرحلة إعلان النتائج النهائية.

وأوضحت «قبول» أنه في مرحلة استمرارية الفرص المتبقية يمكن للمتقدم من استعراض الفرص مع الحفاظ على مقعده الحالي وعند التقديم على استمرارية الفرص المتبقية يكون القبول بها مباشراً. ولفتت المنصة إلى أن غداً (الأحد) هو آخر موعد متاح لإلغاء القبول من المنصة وبعد انتهاء المهلة المحددة لإلغاء القبول يتم تقديم طلب الانسحاب من خلال الجامعة مباشرة.

وأكدت المنصة أنه تُمنح فرص القبول مباشرة عند استيفاء شروط الجهة ومتطلبات التخصص في الجامعات الأهلية، وكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وذلك وفق المقاعد الشاغرة المتاحة في هذه المرحلة.