 فهد بن سلطان يواسي الشيخ عايد ابن غنيم في وفاة شقيقه

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واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ عايد بن صياح بن سعد ابن غنيم شيخ قبيلة موسى من جهينة في وفاة شقيقه – رحمه الله – .
وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
ومن جهته أعرب الشيخ عايد ابن غنيم عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.