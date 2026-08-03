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مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
المواطن - واس

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افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وبدأ المؤشر “داو جونز الصناعي” التداول مرتفعًا 274 نقطة، بنسبة 0.52%، ليصل إلى 52759.06 ‌نقطة، وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ بمقدار 15.1 ‌نقطة، بنسبة 0.2%، مسجلًا 7504.78 نقاط عند بداية التداول.

وصعد المؤشر ‌”ناسداك” المجمع 78.8 نقطة أي بنسبة 0.31%، ليفتتح التعاملات عند 25452.663 نقطة.

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