غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19% توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7% سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية
شهدت إيطاليا موجة حر قياسية اليوم، مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية في بيان صادر اليوم، أن الإنذار يتضمن مدن أنكونا، باري، بولونيا، بولزانو، بريشيا، كالياري، كامبوباسو، كاتانيا، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، جنوى، لاتينا، ميلانو، نابولي، باليرمو، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، ترييستي، البندقية، فيرونا، وفيتيربو.
وحذرت الصحة الإيطالية من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث يشكل خطرًا صحيًا محتملًا على الجميع، وليس فقط كبار السن والأطفال.
يُذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية يتضمن ثلاثة مستويات، ويعني المستوى الثالث “الأحمر” أن الحرارة تشكل خطرًا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.