وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة EY تنبيه من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة شرورة الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية 3500 إصابة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية جراء تفشٍّ غير مسبوق انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب قتلى وجرحى جراء عاصفة في شرق ألمانيا نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ غداً بدء آخر مراحل القبول لخريجي الثانوية عبر منصة قبول الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر يوليو 2026، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2338 جولة رقابية، والتحقيق مع 430 مشتبهاً؛ من بينهم موظفون في وزارات الداخلية، الدفاع، الخارجية، الصحة، البلديات والإسكان، وإيقاف 131 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأوضحت الهيئة، أنه يجري حاليا، استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات؛ وذلك حماية للمال العام.