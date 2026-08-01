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نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
نزاهة: التحقيق مع 430 مشتبهاً في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر يوليو 2026، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2338 جولة رقابية، والتحقيق مع 430 مشتبهاً؛ من بينهم موظفون في وزارات الداخلية، الدفاع، الخارجية، الصحة، البلديات والإسكان، وإيقاف 131 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأوضحت الهيئة، أنه يجري حاليا، استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات؛ وذلك حماية للمال العام.

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