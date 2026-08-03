“نسك مرحبًا” تستقبل ضيوف الرحمن عبر أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا

تمثل مبادرة “نسك مرحبًا” إحدى المبادرات النوعية لوزارة الحج والعمرة لاستقبال ضيوف الرحمن في منافذ المملكة، من خلال تقديم خدمات الترحيب والتوجيه والإرشاد، بما يعزز جاهزية الحجاج والمعتمرين لبدء رحلتهم الإيمانية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تعتمد على الوُجود الميداني المباشر في منافذ الوصول والمغادرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، ورفع مستوى الانسيابية التشغيلية، ودعم رحلة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم.

وأفادت أن فرق “نسك مرحبًا” تقدم خدمات الاستقبال والترحيب، والتوجيه والإرشاد، وتزويد ضيوف الرحمن بالمعلومات المتعلقة برحلتهم، إلى جانب توجيههم إلى الخدمات والجهات ذات العلاقة، والمساندة في التعامل مع الحالات الخاصة والتحديات التشغيلية، عبر كوادر ميدانية مؤهلة ومتعددة اللغات، قادرة على التواصل مع مختلف الجنسيات والثقافات.

وبينت أن المبادرة تواصل تقديم خدماتها منذ بداية موسم العمرة لعام 1448هـ في الـ15 من ذي الحجة حتى اليوم، استفاد منها أكثر من 922,913 مستفيدًا، بدعم من 292 موظفًا وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، ونُفذت 4,033 زيارة ميدانية لمتابعة جودة التنفيذ، أسفرت عن رصد 34 ملاحظة فقط، في مؤشر يعكس كفاءة الأداء الميداني وجودة تنفيذ الخدمات، فيما قدمت المبادرة خدماتها خلال موسم حج 1447هـ لما يقارب 1.5 مليون حاج، بما يجسد استمرارية المبادرة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، ودورها في تحسين تجربة المستفيدين منذ لحظة الوصول حتى المغادرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تسهم في تنظيم حركة ضيوف الرحمن، وتيسير انتقالهم بين مختلف مراحل الرحلة، من خلال الانتشار في أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا، بما يعزز التكامل بين الجهات العاملة في المنافذ، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت وزارة الحج والعمرة استمرار تطوير مبادرة “نسك مرحبًا”، ورفع جاهزيتها التشغيلية، وتعزيز تكاملها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تقديم تجربة استقبال نوعية تعكس قيم الضيافة السعودية، وتوفر رحلة أكثر يسرًا وطمأنينة لضيوف الرحمن.