ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في جمهورية أرمينيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.