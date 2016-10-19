القوات البحريّة تفتح باب القبول بدورة الفرد الأساسي (209)

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة إدارة القوات البحرية “إدارة التجنيد وشؤون الطلبة”، فتح باب القبول والتسجيل في دورة الفرد الأساسي، رقم (209)، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل، الموافق 22/ 1/ 1438هـ؛ وفق الشروط العامة للتخصصات المطلوبة التالية:

1- برنامج الابتعاث لتدريب الفنيين في القوات البحرية:

– حملة الدبلومات؛ في التخصصات التالية:

1- فني إلكترونيات.

2- فني كهرباء (تمديدات كهربائية– كهرباء عامة).

3- فني ميكانيكا (محركات ومركبات).

4– فني اتصالات (تقنية الاتصالات والمعلومات).

5- فني تموين (إدارة مستودعات– إدارة مواد– محاسبة).

6- فني حاسب آلي (صيانة حاسب– برمجيات– شبكات).

وسيتم منحهم رتبة (عريف فني بحري)، بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ، من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عند بدء الدورة عن (26) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من إحدى (كليات الاتصالات) أو (كلية التقنية)، وبمعدل لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج + اختبار كفايات.

7. اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (ALCPT).

8. أن يجتاز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً.

2- دورة فني كاتب إداري:

أ- لحملة الدبلومات في تخصص: (إدارة مكتبية)، وسيتم منحهم رتبة (عريف فني بحري) بعد التخرج.

ب- حملة الثانوية التجارية في تخصص: (أعمال مكتبية)، وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ، من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لايزيد عمر المتقدم ،عن (32) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم من (الكلية التقنية أو معهد الإدارة العامة) أو (الثانوية التجارية)، بتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

3– دورة تربية بدنية:

أ- دبلوم تربية بدنية: وسيتم منحهم رتبة (عريف بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن لا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً على شهادة (دبلوم كلية التربية البدنية)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

4- دورة فني كيماويات:

وسيتم منحهم رتبة (عريف بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عن (25) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دبلوم في تخصص (الكيمياء- مختبرات كيميائية- بيئة)، وبتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم، المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5– دورة فني إطفاء:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 168 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (انتظام)، بتقدير لايقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، والكشف الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

6- دورة الشرطة البحرية:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 170 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- دورة مشاة:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة ، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 165 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) (إاتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

8- دورة وحدات خاصة:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 170 سم ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية، وان يجيد السباحه.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9- دورة سائقين:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن لا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) أو (الكفاءة المتوسطة)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يكون المتقدم على دورة (سائق) حاصلاً على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف) سارية المفعول، مضى على استخراجها لا يقل عنه سنه.

8. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

10- دورة مراسل موزع بريد:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن لا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

11- دورة خدمات:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (انتظام)، بتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، والكشف الطبي.

8. أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

12- دورة مضيف:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

13- دورة طاهي:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160سم، ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي الشهادة (الثانوية العامة) (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

14- دورة فني غوص:

وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 165 سم ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الكفاءة المتوسطة (انتظام)، وبتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة غوص من أحد المراكز المعترف بها.

8. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

9. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

15- دورة فني تصوير:

أ – دبلوم فني تصوير: وسيتم منحهم رتبة (عريف بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم، عن (27) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 165 سم ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل دبلوم في تخصص (فني تصوير)، وبتقدير لا يقل عن جيد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، والكشف الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

16- دورة مهنيين:

– حملة الكفاءة المتوسطة + المعهد المهني، في التخصصات التالية: (لحام- دهان- تمديدات صحية- بناء- فني سمكرة- فني حدادة- ميكانيكا سيارات- كهرباء سيارات– خياط– فني ألمنيوم– فني تبريد وتكييف– فني صيانة هاتف)، وسيتم منحهم رتبة (جندي بحري) بعد التخرج؛ حسب الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3. لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

4. أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة، عن (32) سنة.

5. أن لا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

6. أن يكون حاصلاً علي مؤهل من أحد المعاهد المهنية أو أي معاهد أخرى معتمدة، ولمدة لا تقل عن (سنة)، وبتقدير لا يقل عن (جيد)، وبمؤهل لا يقل عن (الكفاءة المتوسطة)، قبل المعهد، وستكون الأفضلية لحديثي التخرج.

7. أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

8. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وأوضحت الإدارة، بأنه سيتم ابتعاث المجندين لبرنامج تدريب الفنيين بالقوات البحرية للدراسة بالخارج، لتأهيلهم للعمل كفنيين على منظومات القوات البحرية المختلفة (أطقم وصيانة السفن، صيانة الطيران، ورش الصيانة)، وذلك بعد اجتيازهم لدورة الفرد الأساسي بنجاح.

وللمزيد من تفاصيل القبول؛ اضغط هنا.