بالصور.. “مكنون” تكرم أقسامها المتميزة لعام 1437هـ

المواطن – الرياض

كرّم فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل فريان، رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، بمعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول نائب رئيس الجمعية، ظهر أمس الأحد، موظفي إدارة العلاقات والموارد المالية بالجمعية؛ وذلك لتميزهم وتفوقهم في تحقيق الأهداف المرجوة لعام 1437هـ.

وفي الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة؛ تحدث آل فريان معرباً عن امتنانه وشكره لطاقم إدارة العلاقات والموارد المالية لما تحقق من إنجازات كبيرة جداً فاقت ما هو متوقع ومخطط له في خطة الإدارة للعام 1437هـ، وأن هذا الإنجاز من العمل الذي يسعد به المسلم ويفرحه مصداقاً لقوله تعالى ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله”، وليس ذلك بمستغرب من إدارة العلاقات والموارد المالية خاصة ومنسوبي الجمعية عامة، أنهم عودونا على الإنجاز والتفاني في العمل وبذل الجهود في تحقيق الخطط وتنفيذ المهام بشكل حرفي ومهني.

وأضاف: أن هذه الإنجازات على مستوى إدارة العلاقات والموارد المالية تعكس حجم التطور والتقدم التي وصلت إليه الجمعية، ولا زال في جُعبة الجميع الكثير من الإنجازات التي ننتظرها طالما هناك أفراد يعملون ويجتهدون ويبذلون قصارى جهودهم في هذا المجال المبارك.

عقب ذلك تحدث الهذلول قائلاً: اجتمعنا لتكريم ثلة من إخواننا جزاهم الله خيراً بذلوا جهوداً عظيمة، للارتقاء بمستوى الجمعية، وما كان هذا ليتحقق لولا الروح الوثابة التي يتمتع بها الإخوةُ، وأن كل واحد يعتبر ركناً من أركان هذا الصرح المبارك.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود العظيمة هي وقف لكم في حياتكم وتلقون الله عليها، ولا يخفى عليكم شرف وعِظَم هذه المهنة العظيمة؛ خدمة كتاب الله تعالى، ثم قدم شكره العظيم لكل الناجحين الذين حققوا نجاحات كل في مجاله وموقعه متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في أعمالهم ومهامهم.

واستعرض الشيخ أيمن بن عبدالعزيز أبانمي، مدير إدارة العلاقات والموارد المالية بالجمعية، الإنجازات التي حققتها إدارته خلال العام المنقضي 1437هـ، مبيناً أن الإدارة تتكون من سبعة أقسام وهي: قسم التواصل وقسم الإعلام وقسم الاستقطاع وقسم العلاقات العامة وقسم التخطيط والمتابعة وقسم علاقات المحسنين والقسم النسائي.

وأوضح أن أبرز الإنجازات تركزت في سبعة جوانب وهي: تغيير الهوية الجديدة “مكنون”، وزيادة المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، يوتيوب، لينكد إن، انستغرام، قوقل بلس، المجموعة البريدية)، وحملة وقف القرآن بمكة على قناة المجد حيث كان الهدف (25.000.000) خلال أربعة أشهر، وحملة (10X10) عبر الإعلام الجديد وتحقيق الهدف بنسبة 200% خلال عشرة أيام، وإنجاز خمس حفلات حضرها قرابة عشرة آلاف شخص وهي: (حفل تدشين الهوية الجديدة في إمارة الرياض، حفل الخاتمين، حفل الخاتمات، حفل المعاهد، حفل تدشين الخطة الاستراتيجية)، والمحافظة على الاستقطاعات بنسبة 103%، افتتاح (6) مكاتب إعلامية ليصل إجمالي المكاتب الإعلامية إلى 27 مكتبا، وأخيراً زيادة الموارد المالية بنسبة 25% زيادة عن العام الماضي.

وأما ما يتعلق بتحقيق الأهداف في أقسام الإدارة، أوضح أبانمي أن الأقسام حققت نسباً عالية، حيث جاء في المركز الأول قسم التواصل بنسبة (203%)، وثانيا قسم الإعلام بنسبة (152%) وثالثا قسم الاستقطاع (96%)، لترتفع نسبة الإدارة إلى (119%).

وأعرب أبانمي أن إدارة العلاقات والموارد المالية تشهد تنافسا كبيراً بين أقسامها، حيث تغيرت قائمة الأوائل في نتائج الربع الأول من هذا العام 1438هـ، فقد حل في المركز الأول من حيث تحقيق الأهداف المالية للإدارة؛ قسم علاقات المحسنين بنسبة تصل إلى (129%)، وجاء في المركز الثاني قسم التواصل بنسبة (126%) وحلّ ثالثاً قسم الإعلام بنسبة (109%)، ورابعاً قسم الاستقطاع بنسبة (95%)، لتصل نسبة الإنجاز للإدارة (110%)، حيث كُرم الثلاثة الأوائل بدرع تذكاري وراية التميز لكل قسم.

وختم أبانمي رحلة استعراض الإنجازات؛ بإنجاز أخير، يضاف لسلسلة الذهبية من الإنجازات، وحسب مؤشر كلاوت (KLOUT) العالمي فقد احتلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ”مكنون” المركز الأول من بين أبرز الحسابات الاجتماعية الخيرية تأثيراً على مستوى المملكة بنسبة (75%).

وفي ختام كلمته وبعد أن أشاد بجهود كل الموظفين في إدارته واعتزازه بالعمل معهم ومشكلاً معهم روح الفريق الواحد المتعاون أردف قائلاً: وإن كان لي من هدف في هذه الإدارة فإنما هو تحقيق السعادة، وتحقيق السعادة هو بتحقيق الإنجاز، وكل ما تحقق الإنجاز سعد المرء بعمله وأمتع وشعر بذاته ووجوده.

وأضاف أن هدفنا هنا هو خدمة هذا الكيان العظيم الذي يخدم كتاب الله تعالى جمعية مكنون والتي لها دور كبير في حفظ الشباب وحمايتهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، ثم وجّهَ شكره للشيخ سعد الفريان رئيس الجمعية ونائبه الشيخ عبدالرحمن الهذلول لحضورهما وتشريفهما الحفل داعياً إياهما بأن يتفضلاً لقطع كيكة الاحتفال ثم تناول وجبة الغداء.