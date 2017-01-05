صدمة #خريجي_الدبلومات_الصحيه بعد اعلان وزارة الصحة اسماء المقبولين

المواطن – الرياض

عبر الكثير من خريجي الدبلومات الصحية عن خيبة أملهم بعد اعلان وزارة الصحة عن أسماء المقبولين في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية.

واكد عدد من غير المشمولين في البرنامج أن هناك حالة من الغموض حول المعايير التي تم الاعتماد عليها في المفاضلة بين الخريجين.

وقال المغردون أن خريجي الدبلومات الصحية هم اكثر التخصصات ظلما فيما يتعلق بالتوظيف حيث لا يتم توظيفهم بالرغم من كثرة عددهم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس أسماء 700 من المقبولين في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد أشترطت للقبول عدة شروط من بينها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم او الشهادة الجامعية المتوسطة في المجال الصحي، وألا تقل مدة الدراسة عن سنتين .

كما اشترطت وزارة الصحة ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول وأن لا يكون المتقدم ملتحق بوظيفة حالية في القطاع الحكومي او الخاص في المجال الصحي.