عاجل .. تحذيرات من استمرار امطار عسير اليوم وغدا

المواطن – واس

دعت إمارة منطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة نتيجة تواصل هطول الأمطار على المنطقة خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى وصول تنبيه من الأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح وزخات من البرد تشمل جميع محافظات المنطقة، خلال اليوم وغدا، مؤكدة أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خصوصاً الأُسر والعائلات.

من جهته دعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وحالة مطرية مستمرة ، حسب التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى خطورة قيادة المركبات في الضباب الكثيف الذي يغطي جميع معظم محافظات المنطقة منذ صباح اليوم ، مع انعدام الرؤية الأفقية في الطرقات الرئيسية وداخل المدن .