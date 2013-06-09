نقص العاملات يوقف ألعاب ملاهي الروضة بالرياض

عملت “المواطن” من مصادرها بأن حديقة الروضة الترفيهية في مدينة الرياض، قد أوقفت جميع ألعابها ما عدا لعبتين فقط يتم تشغلهما للزوار، بسبب نقص في عاملاتها، بعد إعلان مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل أكثر من شهرين.

وأتى هذا التوقف في ظل قدوم إجازة فصل الصيف التي تعتبر أهم وقت للتجار لتحريك سلعتهم بعد ركود دائم لفترات.

وقالت أم محمد لـ”المواطن” ذهبنا مساء البارحة السبت لحديقة الروضة بهدف تسلية الأطفال بالألعاب وبعد دخولنا الملاهي وجدنا ركوداً مخيماً على المكان وسط توقف أغلب الألعاب الترفيهية.

وأضافت: سألت إحدى العاملات في الملاهي لماذا لا يتم تشغيل جميع الألعاب فأفادت بأنه لا يوجد عاملات لتشغيلها.

وتعتبر حديقة الروضة من أهم الحدائق التي تهتم كل عام بالاستعداد لإطلاق أنشطة وفعاليات ومهرجانات بهدف تحقيق ما يرضي رغبات الزوار.

وتعد حديقة الألعاب الترفيهية من الحدائق الفريدة كأكبر مدينة ألعاب نسائية بالمنطقة، حيث شيدت على مساحة 70 ألف متر مربع. وقد روعي في تصميمها وتجهيزها التميز والتنوع لمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والتسويقية المتنوعة