مواطنون يقاضون القطري الأحمري لإساءته للشعب السعودي

أعلن المواطن السعودي بدر بن فضلية، الشروع في رفع قضية ضد الدكتور القطري محمد الأحمري، وذلك بالتعاون مع الإعلامي سعود الريس، على خلفية تغريدة الأحمري المسيئة للشعب السعودي، والإمام المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه-.

ودعا ابن فضلية من يريد رفع شكوى، بالتنسيق معه لاستكمال إجراءات توكيل المحامي، وترك المجال مفتوحاً حتى يوم الأحد المقبل، عبر وسم”#رفع_دعوى_على_الأحمري” في تويتر.

ولقت دعوة ابن فضلية قبولاً واسعاً من السعوديين الراغبين في الانضمام الى الشكوى ضد الدكتور الأحمري.

وأعلن ابن فضلية كذلك عن فتح المجال لمن يرغب من المحامين في الانضمام إلى فريق العمل، ليتم تشكيل فريق محاماة لشكوى المسيء.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :