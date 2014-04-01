طالبات العلوم والآداب بسراة عبيدة: أنقذونا من التصوير العشوائي

طالبات العلوم والآداب بسراة عبيدة: أنقذونا من التصوير العشوائي

2014/04/01
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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اشتكى عدد كبير من طالبات كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد من انتشار التصوير في أوساط الطالبات، دون اتخاذ إجراءات صارمة تحفظ عفتهن، مطالبات المسؤولين بعسير باتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل تلك المهازل. وقالت إحدى الطابات لـ”المواطن” إنه سبق وحصلت أكثر من حالة تصوير للطالبات؛ إلا أن عمادة الكلية لم تتحرك، مشيرة إلى أن كل مسؤولات الجامعة لديهن خبر بما يجري، ومع ذلك ما زالت الجامعة تعتمد على التفتيش بأدوات بدائية، وقت الحاجة.

وأضافت الطالبة أن الحارسات لا يمتلكن أي أجهزة لكشف الجوالات المصحوبة بكاميرا، وغيرها من أجهزة التصوير المنتشرة بين الطالبات بشكل كبير، دون حسيب أو رقيب.

وأشارت طالبة أخرى إلى أنها تعرضت للتصوير دون أن تعلم صاحبة الجوال، التي التقطت لها تلك الصور، وعندما توجهت إلى رئيسة القسم لم تجد أي حل حتى وصلت عميدة الكلية. وتابعت بقولها إن عميدة الكلية قررت البحث عن صاحبة الجوال، ولكن للأسف كان عدد الحارسات المكلفات بذلك 6 مقابل 1800 طالبة، ولم يتم التوصل لصاحبة الجوال، مؤكدة أنه منذ تلك الواقعة، وهي تعيش في حالة نفسية سيئة خوفاً من انتشار صورتها. وأردفت الطالبة بقولها إن الكلية تعاني نواقص كبيرة، وتعاني الإهمال في بعض الإجراءات، كما أن الطالبات يعانين قلة أجهزة التكييف، وغلاء أسعار المنتجات في كشك الكلية، وفيضان دورات المياه بحيث لا يمكن للطالبات استخدامها.

وأوضحت الطالبة أن الكلية تعاني عدم وجود مصلى مخصص، وغياب التوعية الدينية، إضافة إلى أن الزيت المستخدم للقلي في المطبخ يكون غير صالح في بعض الأحيان.

وفي سياق متصل رصدت “المواطن” عدة هاشتاقات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خاصة بالجامعة، منها هاشتاق للشكوى، ومنشور في تلك الهاشتاقات، صور من داخل حرم الجامعة.

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21 مشاراكات

  1. عرب ربي

    عدد مشرفات الامن قليل يعني مايقدرون يغطون على عدد الطالبات وفوق كذا حتى لو فتشوا بالجهاز فيه بنات يحطون الجوالات في الجزم يعني ويش ذنب مشرفة الامن ماهي ملك منزل حالها حالكم يلي تقولون المشرفات ما يفتشون الي فيها خير لاتجيب جوالها وهي تدري انه ممنوع

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  2. سوسو

    حسبي الله

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  3. ميمو

    حسبي الله ونعم الوكيل

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  4. للوش

    جامعه مخيسه والله

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  5. نونا

    خياس انا طالبه لي فيها ثلاث سنه صار لي تسمم من اكلهم وفوق ذا مانعين الاكل من البيوت خلقه وريحةخزانات الماء طالعه بالممرات كان فيها شي ميت جواها ويشمون وسكوووت ما زالوها

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  6. منتهى الرقة

    اقدم الشكر لرئيسة قسم الدراسات الاسلامية الدكتورة تماضر و الله هي الوحيدة إلي في الجامعة تتحرك لهذا الشيء و الباقيين لا حيا لمن تنادي و الله انها تمسك الجامعة تفتيش جزاها الله الجنة

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  7. تومي

    ومازال النقاش مستمر بهالجامعه ومازال التسيب موجود ونفس الحاله بالتفتيش وكل يوم الطالبات يدخلون جولاتهم ولاحياه لمن تنادي حسبنى الله ونعم الوكيل على هالجامعه ..

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    1. القحطانيه

      حسبي الله ونعم الوكيل ماراح تستفيدوا من التصوير ليش يابنات هذولا خواتكم

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  8. نهى

    الله يكون بالعون وحسبنا الله ونعم الوكيل

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  9. لولوه

    يالله عقب كل هالسووالف وهالمواضيع وأخبار توصل الصحف وأنهز كيان الجامعه بين الجامعات الأخرى ولاحيات لمن تنادي .ومازال التفتيش بدائي ويفتشون وحده ووحده لا .ليش كذا أبي وحده من هالحارسات ترد ليش هالأسلوب وإحنا مانحللهم إلى يوم القيامه ..والطامه اليوم شفت أجهزه التفتيش عندهم بالغرف طييب طلعوها وفتشو ا فيها ع الطالبات ..مانقوول إلا أستودعت الله نفسي الذي لاتضيع عنده الودائع ..ويارب بفرج قريب من هالجامعه يارب ..وربي حاله يرثى لها وشكرا جزيل لمن طرح هذا الموضووووع .والله يجعله في ميزان حسناته

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  10. رويدا

    الله يجزاكم خييير بالنظر لهذه المشكله من جد والله التصوووير بالجامعه كثييير وربي أن صديقاتي كل يووم نداووم بجوالتنا عاد ماهناك مفتشات زي الناس نعبي الشنطه كتب ونحط الجوال بوسط الكتاب وندخل من دوون لا أحم ولادستوور ..بس مانصووور البنات نصوور مكان الشله فطورنا الجامعه الخياس وكذا .صحيح كشفت حالنا بس والله من جد المشكله كبيره غيرنا يصوور البنات ويارب تتجاوووب الجامعه وحارسات الأمن ويجيبوون جهاز يفتشون فيييه …ويامدير الجامعه تكفى نبي جامعه نفس العالم ومو كذا تكوون الجامعاتأنظرو لنا بعين الشفقه ….وشكرا

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  11. وعد

    والله جد جامعه يرثى لها انا طالبه بالثانوي وقبل كم يوم سويت زياره للجامعه صراحه سجن ذا مو جامعه والله يعين الطالبات كثير الي يدخلون جوالاتهم البنات الي داومت معاهم مصورين اكلا وهههيك شغلات بس ماله داعي صح يدخلون بس يقولون طفش اكثر الوقت فضاووه وانا مريت من حارست الامن بجد بس تفتح الشنطه وتقفل يعني فتشت وهم ولا شي مناظر ع الباب بس كثار ماشاء الله . الله يعين الطالبات وبصراحه عقب الي شفت هناك البيت ابرك ولا هالجامعه لا مصلى ولا دورات مياه نظيفه اكرمكم الله ولا اكل زي الناس وربي ريت الزيت خياس بس الله يصبرهم ومن جد ما الوووم الي موصل هالخبر وشكر للنشر واظم صوتي لصوووتهم نناشد مدير الجامعه وحسبنى الله ونعم الوكيييييل …

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  12. طالبه

    حتئ جامعه الملك خالد بظهران مافيها تفتيش واللي عندها واسطه امورها ماشيه وتمام وتسوي اللي تبي وحتئ هي قصر افراح حسبي الله ونعم الوكيل ماحد يهمه ومصعبين كل شي ع الطالبات مافيه تسهيل وعاد يقولون ليش الطالبات ينقلون ويفصلون من الجامعه

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  13. طالبه

    بصراحه كثير يدخلون جوالاتهم ولا حد داري عنهم لان ما فيه تفتيش .. و التصوير فعلا فيه تصوير صار كذا مره .. اضيف لكلام الطالبات المبنا مرررره ضيق قصر افراح مدري كيف مقسمينه و ملفقينه و قالوا جامعه !!

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  14. الداعيه إلى الله

    أرجوا من الجميع وقفة صادقه مع بناتكم في الكليه فمنهم الأخت والبنت والزوجه والعمه والخاله وأنتم من سيحفظ لنا كرامتنا وعفتنا باذن الله

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  15. العنود

    حتى تفتيشهم اليوم كذبي
    مافتشوا الطالبات يعني الي بجيبها جوال مايدرون..

    ‎رد

  16. غير مغروف

    الكلام صحيح وانا طالبه من طالبات الجامعه حسبنا الله ونعم الوكيل..

    ‎رد

  17. غير معروف

    حسبي الله عليهم حتى ف الجولات فيها واسطه مايعاقبون اخوات المشرفات بس غيرهم يعاقيون

    ‎رد

  18. غير معروف

    حسبي الله ونعم الوكيل المفروض من العميدة تتخذ اجراء صارم ضد الطالبات
    المستخدمات لجواﻻت الكاميرا حسب اللوائح واﻻنظمه

    ‎رد

  19. .......

    مطاردة مثيرة فعلا !!!!!!!!!!!!

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  20. ج

    حسبنا الله ونعم الوكييييل

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