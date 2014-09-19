“حافز” يبدأ بخصم ٢٥٠ ريالاً على من استلم أربع دفعات

أعلن برنامج “حافز ” أنه لن يلزم المستفيدين بتسجيل الدخول الأسبوعي على الموقع الإلكتروني للبرنامج بدءاً من يوم الأحد 26 ذو القعدة إلى السبت 3 ذو الحجة بمناسبة اليوم الوطني. كما أعلن البرنامج يوم أمس أهلية المتقدمين في الدفعة الخامسة .

ومن المقرر أن يتم صرف المستحقات في الخامس من ذي الحجة كما جرت العادة بينما سيخصم البرنامج على من استلم أربع دفعات مبلغ ٢٥٠ ريال لمستفيدي حافز صعوبة الحصول على عمل كما جاء في الإعلان عند إنطلاق البرنامج أن يكون لمدة ١٢ شهراً يبدأ ب ١٥٠٠ ريال شهرياً للأربعة الأشهر الأولى ومن ثم ١٢٥٠ ريال للأربعة أشهر الثانية و١٠٠٠ ريال للأربعة أشهر الأخيرة.







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