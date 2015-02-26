وزير العدل يفتح المجال للتواصل معه شخصياً

دعت وزارة العدل المواطنين للتواصل مع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عبر الإيميل التالي: minister-office@moj.gov.sa

وتأتي هذه الخطوة في سياق استقبال وزير العدل لشكاوى المواطنين شخصياً.

وجاء ذلك بالتزامن مع ترأس وزير العدل الصمعاني وفد المملكة المشارك بأعمال القمة الدولية للقانون والتي تقام حالياً بلندن وبحضور وزراء عدل وحقوقيين.







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