وزير العدل يفتح المجال للتواصل معه شخصياً

وزير العدل يفتح المجال للتواصل معه شخصياً

2015/02/26
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
76205
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دعت وزارة العدل المواطنين للتواصل مع وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عبر الإيميل التالي:  minister-office@moj.gov.sa
وتأتي هذه الخطوة في سياق استقبال وزير العدل لشكاوى المواطنين شخصياً.
وجاء ذلك بالتزامن مع ترأس وزير العدل الصمعاني وفد المملكة المشارك بأعمال القمة الدولية للقانون والتي تقام حالياً بلندن وبحضور وزراء عدل وحقوقيين.

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32 مشاراكات

  1. مبارك عبدالله حميد الحربي

    من رف ع شكو ضبالدائرة السابعه محكمة التنفيذ

    ‎رد

  2. غير معروف

    الصكوك على البيت في محكمه رجال المع له فوق 5سنه ولا طلع بحجه مافي قضاه

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  3. فاعل خير

    اخواني الاعزاء .. الشكوي الي معالي الوزير ليست هنا في التعليق وانما خصص عنوان بريد الالكتروني لرفع تظلم او شكوي مع ارفاق البينه وما يثبت صح التظلم ..

    ‎رد

  4. محمد عبد الله عسيري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نتضلم من عدم انجاز معاملات المكتب الخامس بالمحكمه العامه بابها لامن القاضى السابق ولم تحضا باي قاضي والله المستعان

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  5. مبارك سالمين عبدالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
    شهركم مبارك ان شاء الله
    احناء مجموعة أشخاص اوسائقين شاحنات
    لاحول لناء ولاقوة
    اشتغلناء مع شخص مقاول وفِي نفس الوقت قاضي في محكمة واتفقناء معاه اخر الشهر قدم فواتيرك واستلم حسابك في المنطقة الشرقية ولحين نمشي في الشهر الثالث ولايرد علي جوالة ولاعلي وتسابة وحناء داخلين علي الله ثما داخلين عليك يامعالي الوزير

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  6. محمدحميد ال حميد

    اتقدم الي وزير العدل بشكوا ضد ماذون شرعي قام بعقد قران واعطي وثيقه مزوره لزوج حيث قام بتزويج سعوديه من اجنبي واعطاه عقد زواج سعودي واطالب بتحقيق معا المذون الشرعي حيث يوجد لديه مخالفات كثيره

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  7. سليمان سلمان سالم القيسي وجبريل علي الشويهي

    اشكوعلى الله ثم عليكم اناموظف في امارت جازان محافظت الدايرواعمل في الدوريات وقدصاربيني وبين رئيسي المباشرسؤتفاهم وفي احدالايام قمت بقبض على مهرب من مادت القات وابلغت العمليات في حينه ونصبولي مكيده من قبل المسؤل عني واتهموني في تهريبه القات وانكرالمسؤل اني غيرمكلف وايدعوني السجن وبعدثلاثه شهوراطلقوني من قبل الادعاءالعام ورفضويطلقوني قالوباقي عندي حكم في القات واوصلوني المحكمه الجزائيه بجازان عندشيخ احمري وثلاث جلسات وحولهاالعفوورفضويشملوهاواعادوهاللمحكمه عن الشخ عبدالله الجوهري وفي اول جلسه رفض التفواض معنناوسماع الدعوه وحددلناموعدآخروحكمناانوزميلي بثلاث سنوات وبعدهابشهرين اطلقوني السجن وقدلي اناوزميلي سنه واربعه شهورواطلقوني السجن عندوكلت محامي وطلعت وقدمت التماس وراحت مرتين للاستأناف والقاضي يرفض نقض الحكم واجبروه الاستأناف لاعادت النظروسماع مالدينامن بينات وجبناله شودانناكنامستلمين واجبناله البلاغ من مسؤل العمليات اثناءالقبض ولنااكثرمن 6اشهرووبعدسماع بيناتناوضبط كل شي سوى لناموعدجلسه من 14ثمانيه الى 20تسعه لنطق بلحكم وحنالناسنتين موقوفين عن العمل وموقفه رواتبناليش هاذاالتماطل بعدهاذي الفتره الي قضيناهافي السجن وخارج السجن وقدعجزالمدعي العام عن اثبات بينه من اول ماصلناالمحمه وهولازال يماطل ويباعدالمواعيدمافكرباننامحملين باسرومحتاجين لقوت العيش هل هاذاالعدل هوالي نرتجي فيه للانصاف هل هاذاالقاضي يعاني من حالات نفسيه فنرجوياسعادت الوزيرللفت النظرلناولاولادناوانصافنامن القاضي المريض والله يحفظكم ويرعاكم والله الموفق والمعين

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  8. سميح بن حمزة عارف المدني

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    يا معالي الوزير أنا ليه معامله إرث ف المحكمة الجزائية بمكة المكرمة لدي الشيخ سلطان عبد الرحمان الديرةالحادية عشر وليه في دعائه سنه وأكثر حيث إخوتي من والدتي عدو أنا نصف العمار لوالدهم وهذا غير صحيح وصك العمارة باسم الا والده وكما طلبنا بخارجهم من العماره لا تجاوب من قبل الشيخ وهناك مبالغ ماليه في البنك نريد صرفها لأنا لم يرد علينا وأرجو من الله ثم منكم أن تساعدونا. ..ودمتم

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  9. يوسف الحميد

    انا رافع قضية بالمحكمة الكبرى بجدة منذ عام ٢٠١٠ ميلادي لم يبث فيها حتى الان مع العلم بانني كنت قاصر وامي اجنبية وحين وفاة ولدي رحمه الله طلعوا امي من الميراث كونها اجنبية ولم يسلموها وصايتي بحجة انها اجنبية واخذ الوصاية علي واحد من العائلة الوالد وحين بلوغي سن الرشد ابلغني بان ما طلع لي في صغري قد صرفه عليه الى حين بلغت رشدي افادني الوصي بان يوجد لدي جدي عمارة وقف لنا وهي بيد الوصية عمي ولكن الوصي لا يقدر ان يكلمها بان تعطيني حوقي بحجة انها اخته الكبيره وهو لم يقد بان يرغمها على شي وانا حين ذهبت لها واطلب منها مصاريف لكي اكمل دراسيتي فقالت لي انت مالك شي عندي وعندك المحكمة وروح اشتكي وانا ان بعطيك بعطيك زكاة من عندي ومع العلم بانني لا احمل اي اوراق ثبوتية للوقف او باني احد ورثة الوقف والوصي لم يسلم لي اي اوراق وحين مطلبتي له بالاوراق يصرف بكرة بعده فذهبت للعمارة انا بنفسي واخذت فاتورة كهرباء ومن ثم بموجب هذه الفاتورة توجهت الى المحكمة الكبرى وبموجبها استلمت فقط صور حصر الورثة التي تثبت اني احد الورثه وصورة صك الوقف بعد طلبها عن طريق المحكمة ولكن ليومك والشيخ يقول لي بان اثبت باني لم استلم من الوقف فكيف لي ان اثبت وانا قاصر فحكم لي بفترة القضيه من ريع الوقف فقط حسبنا الله ونعم الوكيل

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  10. ابومحمدالعسيري

    السلآم عليكم انااشتكي إلي الله انا من أعم 1435متقاعدولم استلام لارتب ولا حقوق لأنه عليه دين وإيقاف خدمه انامعاملتي الآن في وزارة الدفاع لم يصدر لي راتب ولاشي بحكم أن الشيخ محمدعسيري في المحكمه الجزائية بخميس مشيط يحكم بدون مايستدعوني في المحكمة والآن مطالب من وزارة الدفاع بايبان بنكي وعندي إيقاف خدمه وآلله يعلم بدر وفي وكيف عايش الآن من الظروف والديون فاسأل آلله مساعدتي والإفراج عن خدماتي لكي اسدد ديني الذي انامهددبسجن فاسأل ألله أن تساعدوني في حل قضيتي

    ‎رد

  11. محمد العدواني

    للأسف لايتجاوب مع احد ابداً راسلته عده مراات ولاكن لايوجد تجاوب حسبنا الله ونعم الوكيل بس (حقوقنا ضايعه والسبه هالمحاكم )

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  12. ام محمد خميس مشيط

    نشتكي القاضي عيسى الفيفي بدائرة الاحوال الشخصيه محكمة خميس مشيط
    نعاني من ظلمه وتاخره في اصدار الاحكام والغياب المتكرر وتعامله السيئ جدا
    حسبي الله ونعم الوكيل

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    1. داايم على الباال

      يبدو لي أن الوزير لا يطلع ع إيميله
      هكذا أحس .. أرسلت له مرتين دون جدوى ..
      الجزائية بالدماام تحتضر يا معاالي الوزير ..
      فوضى .. غيابات .. مماطلات .. تسويف ..
      تصريف .. كنت سأضط لتصوير المكاتب و هي مقفلة
      و لا أحد مداوم .. و لا حتى رئيس المحكمة
      إلحق الجزائية يا معالي الصمعاني قبل أن تنال جزائك

      اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد

      ‎رد

  13. مظلومه

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعادة مدير وزاره العدل المحترم.. انا مواطنه ضاع حقي هجرني زوجي من اربع سنوات بلا نفقه وسافر الرياض وانا بجيزان والدي، مشلول وانا من ارعاه وكان شرط زواجي ان لاافارق والدي تركني ولم يصرف علي منذ اربع سنوات واكثر قدمت عليه قضيه نفقه ماحضر الجلسات ووقفو خدماته وفصل من عمله وبلغت عنه في الجريده طلبو احضاره جبريا ولاكن المعامله تروح وتجي بدون فائده رفض طلاقي وانا الان لاوضيفه ولا عندي سندي حتى اخواني رفضو الذهاب، معي المحكمه اضطر اترك الوالد لوحده واروح المحكمه والسياره مافيه توديني ولامحرم وقفت الان من الذهاب للمحكمه قلي، القاضي، مايحتاج تجين والقضيه الا الان مانتهت ولاراح تنتهي ماعندي دخل عشان اوكل محامي لطلاقي فاطلب من الله ثم منكم تتابعون قضيتي وتسرعون بحل لي من هذا العذاب هذا رقمي اي، اثبات انا حاضره

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  14. مظلوم والشاهد الله تعالى

    انا فحمد أحمد عبده الجماعي أشكو الى الله ثم الى معاليكم بالقاضي/تركي الحقباني قاضي الدائرة التنفيذية الرابعه حيث أنة همش توجيهات القاضي اللذي كان قبله في الدائرة الرابعة/ عبدالله البهلال وهمش أيضا توجيهات رئيس المحكمت التنفيذية /محمد البشر . والتي تنص بعدم وجود مطالب بالحق الخاص يخلا سبيل المذكور ، وأنا الآن سجين في اصلاحية الرياض لي ست سنوات بدون صك شرعي مميز . اسأل الله العظيم أن يجعلكم من جنود الحق ونصرة المظلومين.

    ‎رد

  15. غير معروف

    انا فحمد أحمد عبده الجماعي أشكو الى الله ثم الى معاليكم بالقاضي/تركي الحقباني قاضي الدائرة التنفيذية الرابعه حيث أنة همش توجيهات القاضي اللذي كان قبله في الدائرة الرابعة/ عبدالله البهلال وهمش أيضا توجيهات رئيس المحكمت التنفيذية /محمد البشر . والتي تنص بعدم وجود مطالب بالحق الخاص يخلا سبيل المذكور ، وأنا الآن سجين في اصلاحية الرياض لي ست سنوات بدون صك شرعي مميز . اسأل الله العظيم أن يجعلكم من جنود الحق ونصرة المظلومين.

    ‎رد

  16. اشرف عبدالجليل الناصر

    طلب وظيفة بالقضاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    سعادة الفضيله سماحة الشيخ وليد الصمعاني
    حفظكم الله ورعاكم .
    اتقدم لفضيلتكم انا المواطن
    اشرف عبدالجليل محمد ناصر
    بطلب وظيفة في محكمة القطيف الجعفرية اي وظيفة كانت ..
    سعودي : الجنسية
    المنطقة الشرقية
    القطيف : الاوجام
    المهنه : طالب علم
    اريد اتقدم لوظيفة بالقضاء
    العمل السابق في قطاع خاص مدير شؤن الموظفين
    الان متوجه للقضاء ..
    اتمنى من فضيلتكم النظر لي بعين الاعتبار .
    خادمكم شيخ اشرف الناصر

    ‎رد

  17. اشرف عبدالجليل محمد ناصر

    طلب وظيفة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    سعادة الفضيله سماحة الشيخ وليد الصمعاني
    حفظكم الله ورعاكم .
    اتقدم لفضيلتكم انا المواطن
    اشرف عبدالجليل محمد ناصر
    بطلب وظيفة في محكمة القطيف الجعفرية اي وظيفة كانت ..
    سعودي : الجنسية
    المنطقة الشرقية
    القطيف : الاوجام
    المهنه : طالب علم
    اريد اتقدم لوظيفة بالقضاء
    العمل السابق في قطاع خاص مدير شؤن الموظفين
    الان متوجه للقضاء ..
    اتمنى من فضيلتكم النظر لي بعين الاعتبار .
    خادمكم شيخ اشرف الناصر

    ‎رد

  18. مواطن

    ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
    الي معالي وزير العدل ارحموناالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    نعرض لمعاليكم قضيتنا وشكوانا الى الله ثم اليكم نحن أهالي محافظ ابقيق من عدم وجود كاتب عدل بها، حيث خرج في دورة تدريبية خارج المحافظة قد تطول مدتها، ويقوم بعمله منذ خروجه للدورة قاضي محكمة بقيق الشيخ خالد الرشودي، والذي يقوم مقام كاتب العدل بالإضافة إلى مهامه الكبيرة التي يؤديها، حيث يخدم الكثير من أبناء المحافظة والهجر التابعة فمن غير المعقول أن ينجز الأعمال بيسر وسهولة، وهذا ما جعل بعض المواطنين في المحافظة من المراجعين يتذمرون من عدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة التي يرغبون بها، حيث لوحظ تجمع الكثير من المراجعين داخل ممرات كتابة العدل وعدم تخليص معاملاتهم من الإفراغات والوكالات. فالقاضي يقوم مقام الكاتب وهو مع ذلك غير متفرغ للمحافظة بل هناك موقع آخر يشترك معها ألا وهي الصرار، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالقاضي بشر والبشر معرض للتعب وضغط العمل مثله مثل أي إنسان آخر، وأهالي بقيق بذلك أبدوا رغبتهم بتكليف كاتب عدل آخر ليقوم بإنجاز عمل المراجعين فيها، وهم يوجهون نداءهم إلى معالي وزير العدل الذي لن يقصر في تكليف كاتب عدل مكانه بأسرع وقت ممكن… ملاحظة : هذي الشكوى رقم (15)
    والله يجزاكم خير الجزء مقدمين الشكوى
    أهالي محافظة ابقيق

    ‎رد

    1. امل احمد الغامدى

      انا اشكو من كتابه عدل الباحه مماطله وسوء تعامل وعدم تواجد لهم وليه سنه اطلب صك لشقتى ورفض يعطينى القاضى بعد سنه من وجود المعامله عندهم ارجو انصافى حسبي الله

      ‎رد

  19. انصروا مظلوم يكاد يسجن

    اتمنا من وزير العدل مراجعة القضية رقم 37771349والذي نظر فيها الشيخ محمد بن احمد صلوي القاضي بمحكمة جازان العامة ويرى معاليه كيف اصدر فيها هذا الشيخ حكم رقم37152343 يلزم فيه المدعى عليه بدفع مبلغ مائة وثمانية الف ريال وشكرا لكم

    ‎رد

  20. تعبان من مراجعة المحاكم

    سلام عليكم
    لا تتعبون انفسكم جميع محاكم المملكه كذا
    اللي يتعامل معك الكتبه اما القاضي بناءً على ماكتبه
    الموضف يصادق

    ‎رد

  21. طامي سعد الزهراني

    معالي الوزير انا شخص متقاعد العمر 62 عام كفلت شخص بسياره قبل مايقارب عشرون عام وانا على راس العمل ا….الشخص ماطل مع صاحب السياره وقام صاحب السياره بشكوي ضدي انا واستخرج صك بمبلغ 21700 ريال وبدون حضوري اي جلسه بالمحكمه بالاحساء …والان اوقفت خدماتي لعدم استطاعتي تسديد الدين والله ما اجد ما اوكل به عائلتي ولايوجدشئ حتي حبة دجاج راتبي موقف وعليه التزام اخري فما ذنبي بذالك وما ذنب اسرتي بعد 20 عام اطالب أين صاحب الدين 20عام علما بان المكفول لديه استطاعه حيث يتقاظاء 14600راتب تقاعدي وتعاقد مع وزارة الداخليه وزوجه موظفه براتب 14000 بوزارة الصحه بالاحساء وقد قدم وكاله عني بطريقه غير شرعيه وملتويه لاستخراج الصك حيث اعطي الوكاله لغرض ثاني ولكنه استغلها بطريق غير نظاميه والمفترض ان القاضي يطلب حضوري وتوقيعي بالبصمه فهل من المعقول ان يوكل شخص لستخراج صك ضد نفسه المهم الان الكهرباء مقطوعه 890 ريال عن منزلي وعائلتي محرومه من الاكل بسبب خطاءء تنفيذي راتبي 4000موقف بالصراف وشكرا

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  22. ابي صورة صك فقط مو كيمياء

    في محكمة الغياب والتسيب محكمة ينبع …. لي شهرين لم استطع الحصول على صورة صك طلاق من عام 1430 فقط صورة صك طلاق …. والحجه اني طلقت قبل النظام …استغفر الله موظفين متسيبين وقضاه غير متواجدين في رمضان الكل اجازه وان سألت احد عن صورة صك طلاق يقولون تعال رمضان وجيت في رمضان يقولون بعد العيد ……. العيد في محاسبة رئيس محكمة ينبع المتغيب رئيس محكمة المتغيبين ….. ان كان هناك عادل يخاف الله فليراقب حضور وغياب موظفين محكمة ينبع ورئيسها الغائب النائم.

    ارجو من اللله ان تزورها ياوزير العدل واسأل الموظفين عن مهامهم الوظيفيه سيجيبون تعال بعد شهر ونقولك مهامنا الوظيفيه …. متسيبين لابارك الله فيهم

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  23. غير معروف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    معالي الوزير حفظك الله ورعاك
    انا مواطنه سعوديه اشتكى إليكم بعد الله جل وعلا تعسف وجبروت رئيس محكمة محافظة احد رفيده بمنطقة الجنوب
    لنا اكثر من سنه ونحن نريد منه أن يخلص معاملاتنا وهو يماطل وياخرنا ويتكلم معنا بازدراء وكل ما أريد أن أتحدث معه لكي اشرح له قضيتنا يسكتني ويقول انا لا اتكلم مع حريم والدوله حفظها الله ورعاها وضعته لأجل خدمتنا ولماذا لايريد أن يتكلم مع حرمه على حسب قوله وأيضا يعطينا موعد واذا حضرنا الموعد اما يكون غير متواجد أو يعطينا موعد آخر تلو الآخر وانا انسانه يعلم الله بظروفي وقسما بمن احل القسم اني متسلفه سبعه آلاف ريال كلها في مصاريف السفر بين جده وابها واترك بيتي واولادي لكي احضر الموعد والشيخ خالد بن محمد بن فنيس يماطل أكثر وأكثر ويكلمنا بتعالي أسأل الله العلي العظيم أن تنصفونا منه
    المواطنه /سلمى بنت سعيد بن راشد

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  24. مظلوم في شرطة أبو عريش

    في اي عصر تخرج المرأة من بيت زوجها ومعها اطفالها ويوقف زوجها ويقولون بامر القاضي بالدائره الجزائية بابي عريش وغير ذلك يتم اتهام الزوج باخفاء الزوجة بمساعدة احد الاصدقاء والزوجة لا تريد ترك زوجها اين العدل يا وزير العدل

    ‎رد

  25. غير معروف

    حسبنا الله ونعم الوكيل = كم بقي من العمر لننشد العدل ومافات لايمكن اعادته وما نسمعه لايعكس الواقع وكما ذكر بعض الاخوان لاتتعب نفسك ما اقره القضاء يصادق عليه الوزير قضيه قائمه ست سنوات بالدمام يقضي فيها القضاء بالرياض لصالح المدعى عليه

    ‎رد

  26. بندر البقمي

    معالي الوزير حفظكم الله بدات معاناتي عام 1431 ه وست سوات من المواعيد بمحمة الدمام انواع المواعيد وضياع الدعوى والى اخره وبقدرة قادر خلال شهر يفصل بها بالرياض عن طريق معقب اصدار صك خلع دون حظور الزوج مع ان قضيتي انقياد الزوجه وست سنوات لم اجلس معها ولامره واحد ه وتفاجات اثناء مراجعتي لمحكمة الدما بوكيلها يقول انه اصدر صك خلع وبطريقته الخاصه على مسمع من القاضي الذي تحجج بانه جديد وحاولت الدخول لرئيس المحمه ولكن مقابلته ليست بهذه السهوله فكيف يصدر صك معامله قائمه بالدمام من 6 سنوات بالرياض وخلال شهر فقط مستندين على ادعاءات المعقب الوكيل الذي مذكور بالصك انه لم يستطع اثباتها ووكلت محامي كلفني كثيرا ولم يعمل شيئا رغم بساطة وسهولة طلبي وهو اعادة زوجتي او مقابلتي معها لمعرفة سبب خروجها من المنزل

    ‎رد

  27. غير معروف

    الله يكثر من امثاله ويبارك له في عمره و يسدده في افعاله واقواله انه على ذلك قدير وبالاجابه جديره

    ‎رد

  28. احمد العنزي ــ عسكري ومن الدمام

    معالي الوازير الصمعاني ـــ السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

    ارجوك لي معاملة بالراياض ــ ونحن مرابطين ــ والظروف الامنية لاتسمح لي بالمجي الى الرياض وفرع محكمة الاحوال الشخصية بالراياض ــ لاتتجواب معي
    والملطوب ( اذن بيع لقاصر ) ورقم معاملتي هي 36385382 وتاريخ 2/12/1436هــ

    ارجوك يامعالي الوزير ـــ نحن مرابطين ــ

    ولو كانت معاملتي بالدمام ــ ماكان عندي احراج

    ولكن العقار بالرياض ….

    ارجوك اتصلوا علي ورقمي موجود في المعاملة التي في محكمة الاحوال الشخصية (( بالدائرةالقضائية رقم 2 ))

    وقد دخلت على الموقع ولم اجد شي سوى أن المعاملة ( لم تنتهي )

    وارقام الوزارة الاحوال الشخصية لايردون

    ارجوك ارجوك ساعدي وفرج عني كربتي واجرك عند الله عظيم ..

    وانت إن شاء الله عند حسن ضن ( خادم الحرمين الشريفين ) بك حيث انك محل ثقة ولاة أمرنا حفظهم الله …..

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  29. الباشق

    نحن نعيش عصر ملك الحزم سلمان ومرونة الوزراء الذين عينهم الملك حديثا فهم يدركون اهمية المواطن ويعلمون ان خدمة المواطن شرف وطني يشكرون عليه فذي الدنيا ويؤجرون عليه في الاخرةان الله في عون العبد مادام العبد في عوناخيهبارك الله لنا في هولاء الوزراء ونفع الله بهم الوطن وجعلهم هداة مهتدين

    ‎رد

  30. دحوم

    ابغى ثلثين الف

    ‎رد

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