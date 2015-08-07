وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن أوامر التنفيذ الكترونياً

وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن أوامر التنفيذ الكترونياً

2015/08/07
الساعة 12:28 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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أطلقت وزارة العدل خدمة الاستعلام الالكتروني عن أوامر التنفيذ ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الالكترونية و الاستعلام عنه برقم المعاملة ،بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق .
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ دون عناء مراجعة المحاكم او ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
الجدير بالذكر ان قضاء التنفيذ قام باسترجاع أكثر من ٥٧ مليار بالقوة الجبرية من المماطلين في رد الحقوق بالإضافة إلى تنفيذ العديد من أوامر النفقة والحضانة في قضايا الأحوال الشخصية .


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56 مشاراكات

  1. متضرر

    أوقفت خدماتي من قبل اليسر وتم التسديد بعد يومين ومنذ عشرة ايام وانا اتابع لرفع الحظر عن خدماتي

    ‎رد

  2. أبو محمد

    أنا رفعت علي قضيه في محكمة التنفيذ بالرياض من شركة سيارات وأحضرت لهم شيك مصدق ورفعت عني إيقاف الخدمات والمشكله إن الشيك عند المحكمه صار شهر محد استلمه أروح للشركه يقولون كلم المحامي والمحامي مايرد قلت لهم الشيك عند المحكمه إستلموه رفضو والمشكله إنهم غير متجاوبين معي رفع إسمي من سمه بحجة عدم إستلام الشيك رحت للقاضي وفهمته على كل شي وتجاوب معي وأعطاني خطاب لسمه ولا عد رحتلهم أرجو مساعدتي

    ‎رد

  3. حسن

    فضلا تم ايقاف خدماتي ممكن الطريقة لمعرفة السبب لإيقافها وشكرا لحسن تعاونكم

    ‎رد

    1. عبدالله البلوي

      سلام عليكم ساري دخل رقم القيد باستفسار المعامله وتاريخ السنه وتحصل العلم وسلامتك ع الله

      ‎رد

    2. عبدالله البلوي

      حسن فيه رقم القيد بالورقة صفراء وادخل ع رابط وزارة العدل استفسار عن معامله دخل هذا رقم بمكان الأستفسار وبعدها يجيك تاريخ السنه اللي فيه المعامله ويطلع لك السبب اتمنى واضح الشرح لك

      ‎رد

  4. غير معروف

    الله يعز من ايقاف الخدمات خل العالم الي تماطل وماتسدد تندق وتنظر في نفسها
    يجي واحد يتدين ويقول ابشر مالك الى الوفاء ويوم يجي اول قسط يقفل الجوال ويقول ماعندي وتعفيه من الارباح ويقول ماعندي اجل شسوي فيك اصرف عليه الة خله يتوقف راتبه ويسجن ويتبهذل

    ‎رد

  5. ساري العتيبي

    السلام عليككم ورحمة الله وبركاته اخواني انا بسألكم عن معامله فمحكمة التنفيذ اعلنت فالجريده وقالولي خلاص تابع اردود وماعرفت كيف استفسر عنها اللي له خبره يعلمني او موظف يعلمني ولا هنتوا

    ‎رد

  6. أبو كمال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام ابغى أستفسر عن التعاميم الموجودة باسمي على ابشر كيف اعرف مين الجهه الي عممت علي وصاحب الشكوى التعاميم لها سنه وشويه ابغى حل

    ‎رد

  7. غير معروف

    لولوة المدنية المنورة العمل بس سيارات العدل

    ‎رد

  8. محمد

    لافا ت الفوت مايسمع الصوت

    واليدقصيره والعين بصيره
    ??
    وقاضي في الجنه
    وقاضيين في النار

    ‎رد

  9. مظلوم

    أن كفيل على شخص في سيارة وماسدد وتماطل وقمت بأخذ السيارة وسلمتها للشركة وهي سليمة وتفاجات بعدسته شهور من تسليم السيارة بأن خدماتي موقفه وحسابي مجمد وممنوع من السفر ويستقطع من راتبي لصالح الشركة وصدر عليه أمر قبض وايقاف من المحكمه أي عدل هذا افيدوني يااخوان ماذا اعمل

    ‎رد

  10. غير معروف

    كفيل على شخص في سيارة مستاجره وقمت بتسليم السيارة للشركة وتفاجات إن خدماتي موقفه وحسابي مجمد وممنوع من السفر ويستقطع من راتبي لصالح الشركة وصدر عليه أمر إيقاف افيدوني يااخوان ماذا أفعل في هذه الحالة جزاكم الله الف خير. أي عدل هذا

    ‎رد

  11. ابو ابراهيم

    لاحول ولا قوة الا بالله ياناس انا مسدد الدين بالكامل وعندي مايثبت ذلك وصاحب الدين ذهب للقاضي وطلب شطب القضيه لان الموضوع انتهى بالسداد ومع ذلك مازالت خدماتي موقفه وممنوع من السفر لمده عشر سنوات ومادري من وين اصرف على اولادي وحسابي البنكي موقوف والتعميم طول وصاحب الحق فلوسه عنده والقاضي مو راضي يشيل التعميم حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  12. ابوعبدالرحمن

    ياجماعه الخير عندى معامله فى محكمه التنفيذ ومتاخره ايش اسوى حدا يفيدنى بالله عليكم

    ‎رد

    1. ابو مشاري

      اذا كان هناك اي اوامر .. يتم رفعها ..
      بحضور صاحب الحق .. عند القاضي
      و يطلب من القاضي . رفع الاوامر ..

      ‎رد

  13. ام عبد الله

    انا توقفت خدماتي فجاءه بدون سابق انذار مع العلم اني مسدده كامل المبلغ من خلال استقطاع شهري وخذيت منهم ورقة الغاء الامر المستديم وزوجي سدد مبلغ اضافي بدون علمي ومع ذلك رفع شكوه للمحكمة التنفيذية يقول ماسددت

    ‎رد

    1. عبدالله البلوي

      حسن فيه رقم القيد بالورقة صفراء وادخل ع رابط وزارة العدل استفسار عن معامله دخل هذا رقم بمكان الأستفسار وبعدها يجيك تاريخ السنه اللي فيه المعامله ويطلع لك السبب اتمنى واضح الشرح لك

      ‎رد

  14. تحصيل ديون

    الله يفرج على أهل الديون ويفك أسرهم منها .. لكن نظام التنفيذ شي رائع

    ‎رد

  15. بندر العنزي

    السلام عليكم
    أنا توقفت خدماتي بدون أشعاري هاتفياً أوتبليعي عن طريق مرجعي وأنهيت موضوعي مع خصمي وحتى الأن باقي القاضي ماأرسل رقم فك الخدمات لهيئة سوق المال ورقم هويتي محظور لدى جميع البنوك والدعوة المقامه ضدي في الرياض وأنا أعمل عسكري بتبوك ولاأستطيع مراجعة القاضي بسبب ظروف عملي ماذا أفعل ؟ مع العلم بأن خدماتي توقفت بتاريخ 1437/5/21 وأنهيت موضوعي مع خصمي بتاريخ 1437/5/26 وحنى الأن باقي في قائمة الحظر

    ‎رد

  16. ابومازن

    ياشيخ أناقلت لقاضي التنفيذ(صل علي النبي)وزعل وقال شايفني يهودي تقولي اصلي علي النبي وامربسجني لمدة ثلاثة اشهربالرغم ان القضية منظورة في محكمة أخرى ومنتهية وقمت بالشكوى لوزيرالعدل ولم يفعل شي وفوجئت بذلك القاضي يعين رئيس محاكم المنطقة فياللعجب !!!!!

    ‎رد

  17. أبو حسين الحكمي الله يكفينا الشر جميعا يارب

    حسبي آلله ونعم الوكيل حسبي آلله ونعم الوكيل حسبي آلله ونعم الوكيل ولا حوله ولا قوة إله بالله وحده قالولي الراتب عني وعن أولادي 9 شهور وحشوني في سجن ده بان 7 أشهر وأنا مظلوم من شخص لا كداب وماله شي عندي وطلعت من السجن مدينة لا صاحب المنزل يهديني بان يبلغ عني وأولادي تشرد وا راتب ولا وصداقة المر وامرار بدون عائل لهم غير الله من يعوضني عن بعدي عن أسرتي ومن يعوظني ومن يعوظني عن السجن 7 سبعه أشهر والدقيقة تمر متل السنه في السجن الله يعيده عني وعنك وعل كل مسلم وحسبي الله ونعم الوكيل في فيهم

    ‎رد

  18. فهد ابو يزيد

    السلام عليلكم انا عندي قضية في محكمة الحجز والتنفيذ باني كفيل غارم وتم التنفيذ ضدي تجميد راتبي الشهري حساباتي في جميع البنوك وتم مراجعتي للمحكمة باني سددت كامل والمبلغ خمسة عشرة الف ريال في مكتب الذي رافع الشكوة ضدي ولدي ايصال سند قبض ومختوم ومكتوب بين قوسين على السند اخر قصد سددتة (وتعتبر هذي مخالصة نهاية ) والمحكمة ابلغتني ماعلينا من اي سند موجود لديك انت ملزم بسداد المبلغ كامل حسب الشكوة المرفعة ضدك

    ‎رد

  19. كفيلي مرطني

    انا ياشبأب عندي استفسار كيف اعلم ان لدي تعميم

    ‎رد

    1. غير معروف

      من ابشر ,,, ابحث خدمات وزارة الداخليه .. التعاميم

      ‎رد

  20. موظف في التنفيذ

    ########################السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    دام الشكوى ليست عليك واسمك ليس في طلب التنفيذ لا تشيل هم مايقدر يضرك بشي

    ‎رد

    1. ساري العتيبي

      االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي انا عندي معامله فمحكمة التنفيذ وقالولي اعلن فالجريده واعلنت وقالولي تابع الردود وماني عارف كيف اتابعها ابيك تفيدني طال عمرك

      ‎رد

  21. ابو ليان

    ظروف الحياه تجبر الشخص وهذا الحال ليس مستغرب او محد عارفه على تامين لقمة العيش باالحلال والديون مايسرق وينهب توقف مصاريف اولاده ومتطلبات الحياه
    وتعرف أنه راح يزيد ويتدهور في الديون ياويله من الله يوم يسأل اش ذنب اسره مالقو يأكلون هناك أكثر من حل غير المعاش

    ‎رد

  22. براق الحربي،

    سلام

    ‎رد

  23. براق الحربي،

    السلام عليكم ..
    صباااح الخير
    يا أهل الخير فيه قضيه لخوي في المحكمه والقضيه حضانة ابناء وانا كنت احضر معه واخوي يعمل في منطقه الشماليه وانا في الغربيه والقاضي اللي في التنفيذ طلبني وقفني في الشرطه حقت المحكمه وامر بتشكيل لجنه وفتشوا بيتي واطلق سراحي بعدها والان جاني اتصال من مكتب القاضي بحضوري ورفضت ان احضر وقالي الشيخ يقول تجي ولا اجيبك بالقوه الجبريه والان الشرطه طلبتني وانا ليس لي اي قضيه لاداخل المحكمه ولا خارجها وارسلت برقيه تظلم لسيدي خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله ولوزير العدل ولا يصدر لي شي وهاذا القاضي ابلشني يقول اسجنك رهينه الين يجي اخوك او الابناء واخوي عنده محامي ومتابع القضيه في الاستنئاف لسى مانتهت قضيته والحل يااهل الخي ارشدوني

    ‎رد

    1. ابو شنب

      اسحب عليه والله ماصرت ذي وش دخلك مالك الا ديوان المظالم او لا يردك. الا وزاره الداخليه هذا استغلال للنفوذ في الوظيفه العامه والله انك تاخذ حقك بالراحه اهم شي توصل لظهر جامذ

      ‎رد

  24. براق الحربي،

    السلام عليكم صباااح الخير
    الحل ياجماعة خير
    انا اشتكيت لوزير العدل وارسلتله برقيه وماجاتني نتيجه… فيه قاضي في محكمة التنفيذ بالمدينه ظالمني بغير وجه حق وانا لم يصدر علي اي حكم ولا لي قضيه في المحاكم كلها وابلشني القاضي وقفني وهددني بسجن من قبل والاسبوع الماضي طلبني ويقولي الكاتب حق مكتبه يقولك الشيخ تحضر ولا اجيبك بالقوه الجبريه والبارح جاني اتصال من مركز الشرطه وطلبيني وايش اسوي في الوضع هاذا في قضيه لخوي والقضيه حضانة ابناء وأنا كنت احضر معه واخوي يعمل في الشمال والشيخ صار يطلبني ويقولي تبقى رهينه حتى يجي اخوك او يجيب الابناء الحل يااهل الخير برقيه ورفعت والملك وارسلتله والباقي على الله

    ‎رد

    1. غير معروف

      عليك بتويتر اكتب كل شي عن القاضي هذا

      ‎رد

    2. عبدالله

      الحل خل اخوك يحظر وبنقاش والود والمحبه تفاهم وش ذنب الأبناء لازم يكون فيه تفاهم من5الطرفين

      ‎رد

  25. ورطان. ورط بي اكلي الرباء

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر. …أكل الر باء هل يجوز
    اسئل قضاه التنفيذ

    ‎رد

  26. الشدادي

    كيف المحكمه تنفذ امر وشخص لايوجد لديه خبر او علم كيف يحجزون ع راتبه بهذ الشهر الفضيل مايخافون الله هذولي ليس شيوخ الشيوخ يخافون الله وهذولي يقمون بحجز راتب اعيالي في ايام مقاضي العيد

    ‎رد

    1. الشراري

      حسبي الله ونعم الوكيل إلي هذي لدرجه يسجنك علي شأن صلي علي النبي هذ بذ متي ادين بعيد عنه

      ‎رد

  27. غير معروف

    سلام عليكم

    ‎رد

  28. غير معروف

    سلام عليكم في معاملة سجلتها وفيها كم غلطت، ابغا احذفها و لا هي من لحالها تنحذف

    ‎رد

  29. مظلومه في السعوديه

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاضي ظالم الله يحرقه في الدنيا قبل الاخره

    ‎رد

  30. ام ريم

    المحاكم كذبه يخذ القاضي كل مانملك

    ‎رد

    1. مشهور حبايبه

      العدل يشرع عن ذراعيه مع القوي .. كما حصل معي

      ‎رد

    2. خالد

      ليه ايش صاير معك

      ‎رد

    3. عبدالله البلوي

      حسن فيه رقم القيد بالورقة صفراء وادخل ع رابط وزارة العدل استفسار عن معامله دخل هذا رقم بمكان الأستفسار وبعدها يجيك تاريخ السنه اللي فيه المعامله ويطلع لك السبب اتمنى واضح الشرح لك

      ‎رد

    4. عبدالله

      سلامات ليه هذه ردة فعلكم يناس مستحيل قاضي يحكم بمزاجه اسالوني اقصدك أم ريم والله مايحكم الابحسب نظام والشرع هذا مجالي انا واعرفه كثير قضايا تجيني ورافع فيه عند القضاء اذا القضاء ظلمك أثبت وحقك يجيك

      ‎رد

  31. مهدي الحبابي

    ياخوان والله كثر النصب والاحتيال واكل حقوق المسلمين بغير وجه حق ووالله البعض ياخذ حقوق الناس ويفتح بها محلات تجاريه ويسجلها باسم زوجته ويقول انا ماعندي شي يعني اخونا في الله يتاجر ع حساب المسلمين

    ‎رد

  32. الحربي

    المسجونين في الحقوق ليش يتم حبسهم وخدماتهم عليها حجز امايكفي الحجز حقون المعارض دمرو اسر ابسبب الجشع واطمع يجيهم المحتاج وهم عارفين انه مفلس ويعطونه الريال دبل على شان يشكونه ويخلونه كبش فدا حراااااام المفروض القضى ياضع حد لهم والله لو وقفو السجن مايجهم واحد مشتكي من حقين المعارض يخلونه حجز بس بدو ن سجن جربو سنه بس وشوفو الناتايج

    ‎رد

  33. من المسؤول امام الله

    يتم ايقاف الخدمات والتجميد والسجن خلال خمسة ايام ولا يتم البت في القضية الا بعد سنه اي عدل هذا واذا كان المنفذ ضده لديه ابناء ليس لديهم مصروف للعيش

    ‎رد

  34. في ذمة المسؤول امام الله

    يتم ايقاف الخدمة والتجميد خلال خمسة ايام وبعدها الى السجن مده طويله ولا يتم البت في وضع السجين في نفس مده الحجز والتنفيذ اي عدل هذا بالله

    ‎رد

  35. سالم

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

    1. غير معروف

      طيب

      ‎رد

  36. لزام

    يكو ن ممتاز اذا كان فيه وقت محسوب على القاضي يحسب عدد الايام التي جلست عند القاضي ولم يتخذ اجراء عليها

    ‎رد

    1. ابو حاتم

      وباي حق يماطل صاحب المدعي عليه المدعي عليه وما يعرف انه حتى وصل الى التنفيذ استغرق اكثر من سنه في المحكمه إلعامه ومن ثم التنفيذ وصاحبنا يماطل ولا يعطي الناس حقوقها كم من تعب لقي صاحب الدعوى لو أعطى الماس حقوقها لما توقفت خدماته

      ‎رد

      1. احمد

        سلام عليكم
        حبيت اسفاسر عن وكالة سجلتها في وزارة العدل، ابغا احذفها ولا هي تنحذف لحالها

        ‎رد

      2. ورطان. ورط بي اكلي الرباء

        حسبي الله ونعم الوكيل …علي اكلي الرباء…سوال لقضاء التنفيذ
        هل يجوز أكل الرباء. ….أمام ومراء الناس بوضوح النهار …والكل يعرف امكنها. …ولكن الحاجه تدفعه لهم…هل يعاقب المحتاج
        أم اكلي الرباء

        ‎رد

      3. ورطان. ورط بي اكلي الرباء

        الكل.لديه حاجه..ولديه مطالب…نسئل الله الستر والعافيه…الرتب لايكفي. ..ولايوجدعمل إضافي
        كيف أجد الحل..وعيالي يكبرون أمامي…ومستلزماتهم
        تزيد..ويجب عليا أخذها بعين الاعتبار.ولكن كيف..وصاحب العقار يطالب الإيجار. وأيضا السياره تغار هي الاخري من دخل الشهري..كمايجب عليا ارضاء ربي.يجب عليا إخراج مصروف لوالدي.. ومصروف المدارس.والكهرباء.والأهم يجب عليا أن أوفر قوت يومي انا وابنائي وزوجتي.كي لانموت جوعا..ماذا أعمل والحال يتدهور. .لا اجد أمامي سوا..أصحاب المعارض هل اذهب واعلم أنها رباء
        ماذا أفعل كي أعيش. اطررت وذهبت وياليتني لم أذهب. أول شي فعلته أغضبت ربي..والثاني.وقعت في فخ الذئاب البشريه.والثالثه. قضاه التنفيذ…الأولي اسئل الله أن يغفر لي..وهوا الغفار الرحيم.والثانيه اسئل الله لهم الهدايه..والثالثه..أقول لهم بي اي ذنب قتلت..يا قضاه التنفيذ.خدماتي موقوفه. وخدمات زوجتي موقوفه..انا وزوجتي. نهر من مكان الي اخر كي لا نسجن…اسئلكم بالله ياقضاة التنفيذ الرحمه..من لي أبنائنا. إذا سجتمونا…هل نوئد أبنائنا كعصر الجاهليه
        ونسلم أنفسنا. بعد ذلك..

        ‎رد

        1. ابومازن

          ياشيخ أناقلت لقاضي التنفيذ(صل علي النبي)وزعل وقال شايفني يهودي تقولي اصلي علي النبي وامربسجني لمدة ثلاثة اشهربالرغم ان القضية منظورة في محكمة أخرى ومنتهية وقمت بالشكوى لوزيرالعدل ولم يفعل شي وفوجئت بذلك القاضي يعين رئيس محاكم المنطقة فياللعجب !!!!!

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