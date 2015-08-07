وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن أوامر التنفيذ الكترونياً

أطلقت وزارة العدل خدمة الاستعلام الالكتروني عن أوامر التنفيذ ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الالكترونية و الاستعلام عنه برقم المعاملة ،بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق .

وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ دون عناء مراجعة المحاكم او ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.

الجدير بالذكر ان قضاء التنفيذ قام باسترجاع أكثر من ٥٧ مليار بالقوة الجبرية من المماطلين في رد الحقوق بالإضافة إلى تنفيذ العديد من أوامر النفقة والحضانة في قضايا الأحوال الشخصية .







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