هذا رابط موقع سكني للاستعلام عن أسماء وأرقام المستفيدين من وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

تنشر “المواطن” رابط بوابة الإسكان، حيث يمكن الاستعلام بسهولة عن أسماء وأرقام الدفعة الأولى من مستحقي الدعم السكني -بوابة إسكان- برقم الهوية.

هنا رابط بوابة الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان أطلقت أولى دفعات برنامج “سكني” والبالغ عددها 15.653 منتج سكني وتمويلي تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثّل الدفعة الأولى من بين الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها خلال العام الجاري على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكني متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.