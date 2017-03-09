اتحادي يتراجع عن تصريحاته بعد رفع الإيقاف عن نواف العابد !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، أنه تراجع عن تصريحه الذي ذكر من خلاله أن نادي النصر هو المستفيد الوحيد من قرار إيقاف فهد المولد ونواف العابد، وذلك بعد قرار لجنة الاستئناف اليوم بقبول استئناف الهلال ورفع الإيقاف عن نواف العابد.

وقال عارف عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “لجنة الاستئناف تلغي قرار الانضباط بإيقاف نواف العابد! طيب وفهد المولد ما له من الحظ نصيب كذا ولا كذا! “، وأضاف: “قلت أن النصر هو المستفيد من قرار إيقاف المولد والعابد.. بعد رفض لجنة الاستئناف قرار الانضباط بإيقاف العابد! الاتحاد هو المتضرر الوحيد”.

وكانت محكمة الاستئناف قد نقضت قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف لاعب نادي الهلال نواف العابد، وقبلت المحكمة استئناف نادي الهلال على قرار الانضباط الذي قضى بإيقاف نواف العابد مباراتين وتغريمه أربعين ألف ريال.

هذا وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت يوم الثلاثاء نواف العابد مباراتين وغرامة أربعين ألف ريال، لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث خلال مباراة فريقه مع مضيفه الاتحاد ببطولة الدوري يوم الأحد الماضي بطريقة استفزازية أمام جمهور الفريق المنافس، مما نتج عنه إثارة الجماهير، وأوقفت اللجنة لاعب الاتحاد فهد المولد مباراة رسمية، بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل أحد لاعبي الهلال.