الابتزاز وأسبابه وآثاره في كتاب جديد لابن شلهوب

المواطن – الرياض

يطرح الكاتب والمفكر والباحث محمد بن عبدالمحسن بن شلهوب في معرض الكتاب ، كتابه الجديد “جريمة الابتزاز – دراسة مقارنة بين الفقه والنظام”.

والكتاب عبارة عن تمهيد وفصلين وخاتمة، وتناول تعريف الابتزاز وأسبابه وآثاره.

وناقش الفصل الأول أركان جريمة الابتزاز وذلك على النحو الآتي: الركن الشرعي والنظامي لتجربم الابتزاز وكونه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بذكر النصوص الشرعية والنظامية. الركن المادي لجريمة الابتزاز وصور وقوعه، الركن المعنوي لجريمة الابتزاز.

كما تناول الكتاب عقوبة جربمة الابتزاز في النظام وفي الفقه الإسلامي، وتطبيقات قضائية لجريمة الابتزاز من هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم الجزائية، ثم خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.