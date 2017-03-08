البكيري عن إيقاف نواف العابد والمولد: حلال فيهم!

المواطن ـ محمد سلام
أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن الثنائي نواف العابد وفهد المولد يستحقان العقوبات الصادرة ضدهما من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحًا أنه لن يدافع عن لاعب تراقص أمام مدرج ثائر، وآخر خذل فريقه بمستواه ثم تعرض للطرد.
وقال البكيري: “إيقاف نواف العابد وفهد المولد.. حلال فيهم القرارات لن أدافع عن لاعب يتراقص أمام مدرج يغلي ولاعب أرعن يخذل فريقه بمستواه ثم يكملها بطرد”، وأضاف: “نعم لدي بعض الملاحظات على لجنة الانضباط لكن أصحاب سوء السلوك لا يجب حمايتهم إعلاميًّا لأنهم نجوم بل محاسبتهم”.