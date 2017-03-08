البكيري عن إيقاف نواف العابد والمولد: حلال فيهم!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري أن الثنائي نواف العابد وفهد المولد يستحقان العقوبات الصادرة ضدهما من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موضحًا أنه لن يدافع عن لاعب تراقص أمام مدرج ثائر، وآخر خذل فريقه بمستواه ثم تعرض للطرد.

وقال البكيري: “إيقاف نواف العابد وفهد المولد.. حلال فيهم القرارات لن أدافع عن لاعب يتراقص أمام مدرج يغلي ولاعب أرعن يخذل فريقه بمستواه ثم يكملها بطرد”، وأضاف: “نعم لدي بعض الملاحظات على لجنة الانضباط لكن أصحاب سوء السلوك لا يجب حمايتهم إعلاميًّا لأنهم نجوم بل محاسبتهم”.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل. كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير. وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب على لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).