المملكة بوابة إندونيسيا لتسويق ثروتها السمكية في الشرق الأوسط

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا، عن اتفاق موسع مع المملكة العربية السعودية، بشأن التعاون وتبادل معلومات الحجر الصحي والأمن الغذائي الخاص بالأسماك، وتوريد التونة إلى المملكة.

وأكد سوسي بودجياستوتي وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، أن الاتفاق الذي وقع خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا، يمثل بوابة انطلاق لصناعة الأسماك إلى الشرق الأوسط، معتبرًا المملكة العربية السعودية فرصة كبرى لنشر توزيع إندونيسيا السمكي في أسواق المنطقة.

وأضاف أن الاتفاق شمل توريد أنواع مختلفة وفاخرة من الأسماك تشمل التونة إلى السعودية، خاصة وأن هذا النوع من الأسماك هو الأشهر في البلاد.

وتهدف إندونيسيا لفتح أسواق متنوعة لثروتها السمكية، خاصة وأنها استطاعت خلال الآونة الأخيرة، وتأمل في أن تكون المملكة السعودية بوابتها لتوريد صادراتها من الأسماك في العديد من البلدان الأخرى.