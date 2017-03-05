انعقاد الجمعية العمومية لجمعية التنمية الأسرية بأبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

عَقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بأبها اجتماعها السنوي بحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط وعدد من أعضائها وأعضاء مجلس الإدارة، والذي أقيم بفندق قصر السلام بأبها، صرح بذلك المدير التنفيذي للجمعية بأبها علي القرني.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية للشيخ الدكتور ” عبدالله الأحمري ” رئيس المحكمة العامة بأبها ونائب رئيس مجلس الإدارة الذي وجه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على تقديم إيجاز عن منجزات ومناشط الجمعية في العام الماضي من مشاريع وبرامج، إضافة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال المنجزة خلال العام الماضي، كما تم المصادقة على الحساب الختامي للعام المنصرم وإقرار الخطة السنوية الحالية والمشاريع القادمة المزمع تنفيذها بإذن الله هذا العام.

وعقب ذلك قام أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب مجلس الإدارة الجديد والذي انتُخب فيه عدد من الأعضاء الجدد.

وفي ختام الاجتماع ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين العاملين بالجمعية وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض بها، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود والسعي لتوفير الدعم والتمويل لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها مطولة على أتم وجه.