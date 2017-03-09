بالصور.. رعاية الأيتام بعرعر تستهدف 20 يتيماً لدورة صيانة الجوالات

المواطن - عرعر

شاركت جمعية رعاية الأيتام بعرعر مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية في استهداف 20 يتيماً من مستفيدي الجمعية لدورة صيانة الجوالات بعنوان ” تقني مبدع2″ بالتعاون مع المعهد الأهلي العالي للتدريب.

وقال مدير عام جمعية رعاية الأيتام، عايض بن حسن العنزي، إن الدورة لمستفيدي الجمعية كمرحلة أولى لـ20 يتيماً” والتي يتوقع أن يستفيدوا منها، مشيراً إلى أن الدورات تعينهم على اكتساب المهارات التقنية بشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأكد” العنزي” أن الجمعية تكفلت بدفع رسوم الدورات، مبيناً أن يوجد مرحلة ثانية لدفعة جديدة لمستفيدي الجمعية لإعطائهم الدورة ذاتها.