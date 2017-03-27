بماذا رد حساب المواطن على الطلاب المستقلين؟

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

يواصل حساب “خدمة العملاء” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الرد على استفسارات المواطنات والمواطنين، وقد برزت في الأسبوع الأخير، فئة الطلبة الجامعيين، الذين طرحوا أسئلة عن “قدرة العمل”، والمستقلّين منهم كيف يتم تسجيلهم في برنامج “حساب المواطن”.

“المواطن”، رصدت أهم الأسئلة التي جالت في خاطر المواطنين، والإجابات عليها، فيما يلي:

هل الطلاب الجامعيين يأتيهم دعم من حساب المواطن؟!

في حال كان مستقل بالسكن بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، ولابد من إثبات استقلاليته.

أنا طالب جامعي، ما الذي يجب أن أختاره في خانة العمل “أستطيع” أو “لا أستطيع”، مع العلم أنَّ حالتي الصحية سليمة؟

اختيار حالة القدرة على العمل “قادر على العمل”.

نقسط لبنك الراجحي شهريًا، أي أنَّ الفيلا ليست ملكنا بعد، هل يعتبر إيجار أم رهن أم ملك؟

يعتبر العقار المرهون “ملك” في حالة السكن، ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن.

هل المبلغ المقتطع من الراتب لصالح التأمينات الاجتماعية يدخل في تعبئة الراتب الشهري؟

يجب الإفصاح عن “الراتب الإجمالي” مع البدلات قبل “أي حسومات”، وذلك حسب ما هو موضح في تعريف الراتب.

منحة الأرض هل تسجّل في “حساب المواطن”، والأرض الزراعية هل تسجّل ضمن العقارات؟

تسجل جميعها من ضمن العقارات في حال تسجيلها في وزارة العدل.

أمتلك عمارة استثمارية 7 شقق وأسكن في فيلا، هل أسجلها كلها؟ وكيف أسجل بيانات العمارة الاستثمارية؟

تسجل ضمن العقارات، شرط تسجيلها في وزارة العدل.

ظهر لي ملاحظة “مكتمل دون مرفقات”، ما معنى ذلك؟

المرفقات هي المستندات المطلوبة، وسوف تصلك رسالة بالموعد المحدد لإرفاق المستندات المطلوبة.

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