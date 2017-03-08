تويتر يحتفل باليوم العالمي للمرأة بـ”إيموشن” جديد

تويتر يحتفل باليوم العالمي للمرأة بـ”إيموشن” جديد

2017/03/08
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن – وكالات

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، أطلق موقع التدوينات القصيرة تويتر مجموعة من الهاشتاجات، بعدد من دول العالم لتسليط الضوء على الدور الملهم الذي تلعبه المرأة، فكتابة هاشتاجات مثل #SheInspiresMe و#SheLeadsIndia يظهر معها رمز تعبيري بالتغريدة، للاحتفاء بأهمية المرأة وتأثيرها الإيجابى بالمجتمع.

وقال موقع التغريدات المصغرة إن الرمز التعبيري سيكون رمزاً للإناث ومحاولة لتمثيل الحركة النسائية، وسيكون متاحاً حتى 1 أبريل، فاعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر عند التغريد باستخدام واحد من هذه الهاشتاجات سيظهر الإيموشن الجديد.

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