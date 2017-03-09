“جرّب الكرسي” تضع المواطن والمسؤول أمام المسؤولية الاجتماعية

المواطن ـ الرياض:

نظّمت جمعية الأطفال المعوقين التوعوية، فعالية كبيرة لبرنامج “جرب الكرسي”، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وفرق الأطفال الاستعراضية، للمرّة الأولى في مركز “العثيم” التجاري بالرياض.

وأعرب مساعد أمين عام الجمعية للعلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية الأستاذ خالد بن سليمان الفهيد، عن شكره وتقديره لمسؤولي مركز العثيم التجاري في الرياض، ومساهماتهم المتميزة في تسهيل إقامة الاحتفالية.

وأبرز أنَّ روّاد المركز التجاري، تفاعلوا مع الاحتفالية، على نطاق واسع، وبإيجابية كبيرة مع برنامج “جرب الكرسي”، إذ أقبل عدد كبير منهم على المشاركة في تجربة الكرسي المتحرك، بهدف استشعار معاناة المعوقين، في ضوء عدم تهيئة الكثير من الطرقات والممرات والمنزلاقات في الشوارع والمصالح الحكومية والخاصة.

وأشار الفهيد إلى أنَّ “نجوم برنامج (زد رصيك)، بندر العلي وعمر الملحم وراشد القحطاني، شاركوا في الفاعلية، وكان حضورهم متميزًا، حيث تفاعل معهم الحضور من الجمهور، مما أضفى على الاحتفالية أهمية كبيرة”.

وبيّن أنَّ “تواصل الشخصيات العامة والإعلامية مع برامج الجمعية، وحرصهم على المشاركة في أنشطتها المختلفة، يعكس مدى الثقة الغالية التي تحظى بها الجمعية من قطاعات وأفراد المجتمع”.

يذكر أنَّ الفاعلية تضمنت مهرجاناً استعراضياً لذوي الإعاقة، ولفرقة الأطفال الاستعراضية، فضلاً عن حضور متميز للإعلامية الناشئة وله السحيم.

وتطلب تنفيذ برنامج “جرب الكرسي”، تصميم مضمار خاص لهذه المهمة، أوجدت فيه بعض المعوقات التي تعوق مستخدم الكرسي؛ ليتمكن مجربوه من معايشة معاناة المعوقين في تنقلاتهم، وليعملوا -من خلال مسؤولياتهم ومواقعهم الوظيفية- على تذليل هذه العقبات في الحياة العامة؛ مما سيكون له كبير الأثر في مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة من المعوقين.