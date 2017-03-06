حارب التعرق بـ”المريمية”

المواطن - وكالات

كشفت مجلة “بريجيت”، الألمانية عن أن المريمية تزخر بزيوت عطرية ومركبات نباتية ذات مزايا صحية كثيرة؛ حيث أنها تعتبر سلاحًا فعالًا لمحاربة فرط التعرق.

وقالت المجلة، إنه يمكن لهذا الغرض تناول كوبين من شاي المريمية يوميًّا، ولتحضير شاي المريمية، يتم سكب ماء مغلي على ملعقتي شاي من أوراق المريمية لكل كوب، وتركه لمدة 10 دقائق حتى يمتزج الخليط، ثم تركه ليبرد، ثم شربه.

كما يسهم شاي المريمية أيضًا في علاج آلام الحلق والتهابات الفم واللوزتين والحلق واللثة، كما أنه يساعد في مواجهة السعال ونزلات البرد.