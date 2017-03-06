صحيفة سنغافورية: الملك سلمان يقود الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المملكة بحكمة شديدة

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة “ستريتس تايمز” السنغافورية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقود المملكة بحكمة رفيعة المستوى، ويعمل في الوقت نفسه على إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد برؤية مستقبلية شاملة.

واستحضرت الصحيفة اليومية بعض أحاديث خادم الحرمين الشريفين – وقتما كان أميرا للرياض منذ 10 سنوات – إلى دبلوماسي أمريكي، حيث أكد خلال كلماته أن الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في المملكة يجب أن تتم ببطء وحذر شديدين، وذلك للحفاظ على النسق السائد دون إحداث خلل واضح فيه.

وعلقت الصحيفة السنغافورية على حديث خادم الحرمين حاليًا للدبلوماسي الأمريكي، ووصفت كلماته بالحكيمة التي تنم عن أن المملكة تملك في قيادتها عقلية عظيمة، تسعى لإحداث التغيير بالطريقة التي تتناسب مع أوضاع وظروف بلاده، مشيرة إلى أن هذا النسق يشير إلى تمتع خادم الحرمين بحكمة كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الملك سلمان يعمل على إبقاء التوازن الموجود منذ تأسيس الدولة السعودية في إدارة الشؤون الداخلية، وهو الأمر الذي استطاع توفير الظروف السالمة والآمنة للمملكة طيلة سنوات طويلة، مشيرة إلى أن حكمة خادم الحرمين تسعى لإبقاء هذا النسق دون تغيير، مع إدخال إصلاحات اقتصادية وسياسية لا تؤدي إلى خلل في هذا التوازن.