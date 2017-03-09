طالبات بعد #ثعابين_جامعة_الملك_عبدالعزيز : نحتاج حل عاجل

المواطن – الرياض

عبرت العديد من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز للبنات في جدة عن غضبهن من انتشار القوارض والثعابين في الجامعة داعيات إلى زيادة جهود المكافحة لمواجهة هذا الأمر.

وقالت العديد من الطالبات إنهن سبق ورأين قوارض وقططاً، أما الثعابين فهي مؤشر خطير على غياب المكافحة.

وعبْر هاشتاق ” ثعابين جامعة الملك عبدالعزيز ” على تويتر تنوعت تعليقات طالبات الجامعة ما بين السخرية والخوف والتندر.

وقالت الطالبة “سارة” :”كيف نداوم بهذه الأوضاع؟ بعد شوي تصير حديقة حيوانات لازم حل عاجل “.

وقالت الطالبة “وعد” : “يا لطيف صحبتي كانت رومانسية وتقطف من هذا الورد طلع كله ثعابين”.

وأضافت طالبة أخرى : “أنا في الأول كنت متضايقة من موضوع البساس بالجامعة ومو عاجبني الوضع بس لما وصلني هذا المقطع رضيت بالبساس “.

وكانت إحدى طالبات جامعة الملك عبدالعزيز للبنات في جدة قد وثقت بالفيديو وجود ثعبان ضخم في أحد المسطحات الخضراء داخل الجامعة ما تسبب في بث الرعب في نفوس الطالبات.

ويوضح الفيديو الذي التقطته الطالبة بكاميرا هاتفها الجوال وجود ثعبان واحد على الأقل بين الورود والزهور المتواجدة في أحد الممرات الداخلية بالجامعة.

وأثار المقطع دهشة بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي حول ما يمكن أن يحدث من مخاطر للطالبات جراء وجود هذه الثعابين مطالبين بإجراءات مشددة لمكافحتها.

ولم يتضح من المقطع تاريخ توثيق ظهور الثعبان في جامعة الملك عبدالعزيز إلا أن العديد من المغردين أكدوا أن هذه ليست المرة الأولى.

ويظهر الثعبان في المقطع عند الثانية الـ18 فيما تحاول الطالبة مطاردته لتصويره إلا أنه يختفي بين الورود والنباتات.

وعود الجامعة

بدورها تفاعلت جامعة الملك عبدالعزيز مع ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الثعابين بالجامعة .

وقالت إن مدير الجامعة وجه بتكثيف المكافحة بشكل كبير على مستوى الجامعة بما يضمن عدم وجود أي خطر على الطالبات أو المنسوبات أو زائرات الجامعة .

وأوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الغامدي أنه سوف يتم اتخاذ الاحتياطات التامة مطمئناً الجميع .

وأضاف : سوف تكون هناك مكافحة خلال إجازة نهاية الأسبوع داخل الحرم الجامعي وجميع المباني.