عاجل .. إمارة مكة تعلن القبض على اثنين في حادثة الكورنيش

المواطن - وليد الفهمي - ماجد الزبيدي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على أهم اثنين في قضية الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة يوم أمس وهما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو أحدهما يضرب الراكب في السيارة ، والآخر الذي قام بدهس رجل الأمن ، وتم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل برجال الأمن لسرعة القبض على المعتدين ، مقدماً شكره لهم على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم والحفاظ على أمن هذه البلاد.