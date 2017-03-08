فوز فيس بوك على لاجئ سوري تصدر الصحافة الألمانية

المواطن - وكالات

بعد أن اتهم موقع “فيس بوك” باستغلال صورة “سيلفي” جمعته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خسر لاجئ سوري دعوى قضائية رفعها ضد فيس بوك في محكمة بالعاصمة الألمانية برلين.

ويدعى اللاجئ أنس موداماني، حيث اتهم فيس بوك بالإساءة إليه، بعد استغلال صورة سيلفي كانت قد جمعته بميركل في أخبار مزيفة، ولكن المحكمة نطقت أمس الثلاثاء بالحكم، وقالت إن الموقع الأميركي “غير ملزم بالبحث وشطب أية تعليقات مسيئة لأي شخص”.

ويأتي أنس في صدارة عناوين الصحافة الألمانية والعشرات من التدوينات في موقع فيس بوك، في كل مرة تتعرض فيها ألمانيا لهجوم إرهابي، ولهذا طلب محامي اللاجئ من فيس بوك سحب كل التعليقات التي استخدمت صور أنس موداماني منها مثلاً تلك التي ربطت بينه وبين أشخاص حاولوا إضرام النار في منزل رجل متشرد وفي هجوم شاحنة برلين.

وكان رد المحكمة “من غير الواضح ما إذا كان فيس بوك قادراً على القيام بمثل عمليات البحث هذه دون عوائق فنية كبيرة، ربما يتعين معالجة هذه المسألة في محكمة أخرى في المستقبل”، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.