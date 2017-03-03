لماذا طالب السعوديون بـ#تخفيض_مهر_الزوواج؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالدول، وزيادة معدل البطالة، نادى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بـ #تخفيض_مهر_الزوواج، مدشنين هذا الطلب كهاشتاج ليكون الأكثر تداولا في فترة قصيرة، مشددين من خلاله على ضرورة تخفيض المهر والابتعاد عن مظاهر الإسراف.

وأكد حسن المالكي: “إذا أراد المجتمع القضاء على العنوسة فليس لهم سبيل سوى تخفيض المهور والابتعاد عن المظاهر والإسراف”.

أما حساب مشاعر مبعثرة فكتب: “لازم يحطو حد للمهور والملكه تكون عقد في البيت والزواج بشي معقول مالها داعي البهرجه واشياء ما أنزل بها الله من سلطان”.

وسخرت روقة: ” إلا با رفع المهر لإنك بترفع ضغطي بعد العرس على الأقل لما أتذكر إني حرقت قلبك بالمهر أرتاح نفسيا وأحس إني أخذت حقي مسبق”.

ورأت رشا أن الحل هو: “الحد من التعدد غير الضروري فبدلاً من أن يتزوج الرجل بمرأة أخرى غير زوجته يتصدق بمهره على زواج شاب غير مقتدر.”.

أما ريم فقالت: “كمية مبالغة ي كثر البنات اللي اعرفهم مهورهم ٥٠ وتحت والزواج عادي وديجيهه بعد”.

وقال علي: “إن المشكلة ما هي مشكلة مهر .. التكاليف والطلبات الزايدة من الحريم اللي تكسر ظهور الرجال .. وكلها تروح كب”.

وغردت رينام :”50 ألف مهر واقعي جدًّا مع ارتفاع الأسعار ، لكن الي يقص الظهر تكاليف الزواج من قاعه ومطربه وبوفيه و و و تكلف حول 100 ألف”.